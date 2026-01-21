Donald Trump sugirió que la Junta de la Paz debería reemplazar a la ONU

El presidente de Estados Unidos volvió a cuestionar la eficacia de la Organización de las Naciones Unidas.

Qué es la Junta de la Paz y cómo funcionaría

La Junta de la Paz, según detalles difundidos por agencias internacionales, fue concebida inicialmente para supervisar aspectos puntuales del plan de paz en Gaza, pero ahora se perfila como un organismo con ambiciones globales de mediación. Algunos borradores de su carta organizacional sugieren que no menciona específicamente Gaza, sino un mandato más amplio para resolver disputas y guerras en todo el mundo.

Trump ha señalado que su administración ha tratado de negociar la paz en diversas regiones y que, en su opinión, la ONU no ha cumplido un papel útil en esos esfuerzos. Por eso, según él, la nueva junta controlada por Estados Unidos será “increíble” y capaz de aplicar soluciones más efectivas.

Reacciones en la comunidad internacional

Las declaraciones de Trump ya generaron preocupación y reacciones diversas en el extranjero. Diplomáticos occidentales han advertido que un organismo paralelo a la ONU podría socavar el sistema multilateral establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos analistas incluso califican la propuesta como una “ONU de Trump” por la posible influencia unilateral que permitiría a Estados Unidos dirigir la agenda global de resolución de conflictos.

Por su parte, el portavoz de la ONU ha respondido que los Estados miembros son libres de asociarse en diferentes iniciativas, aunque no han dado señales de abandonar el marco del organismo internacional que agrupa a casi todos los países del mundo.

Qué viene ahora y por qué importa

La propuesta de Trump cobra especial relevancia justo cuando se acerca el Foro Económico Mundial en Davos, donde se espera que el exmandatario presente oficialmente la Junta de la Paz ante líderes globales y potencie su rol en diplomacia internacional. Si bien todavía no está claro cómo se implementaría o qué países la apoyarán, la posibilidad de reemplazar a la ONU marca un debate profundo sobre el futuro del orden internacional y la cooperación multilateral.