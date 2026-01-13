Groenlandia: el corazón congelado en la encrucijada climática y geopolítica

Además, los hielos cumplen una función vital de "aire acondicionado" global: su superficie blanca y brillante (albedo) refleja la radiación solar de vuelta al espacio. La pérdida de superficie helada reduce esta capacidad de reflexión, permitiendo que el océano absorba más calor y acelerando aún más el calentamiento.

El desafío de la AMOC y el clima

Uno de los impactos más complejos y preocupantes del deshielo de Groenlandia es su efecto sobre la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico (AMOC, por sus siglas en inglés). Esta corriente oceánica a gran escala es esencial, ya que transporta el calor y los nutrientes desde los trópicos hacia el Atlántico Norte, regulando el clima en ambas regiones, lo que la hace vital para mantener un equilibrio de temperaturas en el hemisferio.

El problema radica en la diferencia de densidad. El agua dulce que se desprende del hielo derretido tiene una densidad inferior al agua salada, lo que interfiere con la convección profunda y la mezcla de las aguas superficiales con las profundas. Esta ralentización de la AMOC no solo tendría un impacto severo en el clima de Europa, sino también en regiones como América Latina y el Caribe. El debilitamiento de la corriente puede modificar la posición de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCI), el cinturón de lluvia responsable de las ondas y tormentas tropicales en Centroamérica y el Caribe, además de influir en los fenómenos de El Niño y La Niña, y potencialmente alterar la intensidad y frecuencia de los huracanes.

Riesgos latentes en la explotación

El interés por los recursos de Groenlandia, como tierras raras y minerales críticos, choca con una realidad geográfica y climática extremadamente peligrosa. El aumento de las temperaturas está derritiendo el permafrost, el suelo congelado que subyace en la isla. Este deshielo desestabiliza las laderas montañosas que erosionaron los fiordos, volviéndolas propensas a deslizamientos de rocas que, de ocurrir en la costa, podrían generar tsunamis que destruirían muelles e infraestructuras de extracción.

El derretimiento del permafrost también tiene un efecto doblemente negativo: debilita las pendientes y causa daños estructurales en infraestructuras cruciales (como pistas de aterrizaje y bases militares), al tiempo que libera radón, un gas radiactivo que ha permanecido atrapado por milenios, lo que representa un riesgo para la salud humana.

Los científicos advierten que la explotación de recursos minerales en un entorno que ya está siendo profundamente alterado por el cambio climático solo serviría para acelerar la inestabilidad y los peligros, demostrando que lo que sucede en el Ártico, en un efecto dominó, no es un asunto lejano, sino una preocupación fundamental para el clima y la seguridad de la vida en todo el mundo.