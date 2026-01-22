Alerta por brote de gastroenteritis en Brasil tras más de 10 mil casos en Florianópolis

El aumento de contagios coincide con informes del Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina, que detectó que varios puntos de muestreo en playas populares, como Lagoa da Conceição, están clasificados como no aptos para el baño, lo que eleva el riesgo para quienes se exponen a aguas contaminadas.

Síntomas y recomendaciones de salud en Brasil

Las enfermedades diarreicas agudas se manifiestan con síntomas clásicos que incluyen diarrea, dolor abdominal, vómitos, fiebre y malestar general. Las autoridades sanitarias recomiendan a los visitantes:

Evitar bañarse en las zonas que figuran como no aptas o con alertas de balneabilidad .

. Consumir agua y bebidas envasadas y mantener una higiene estricta al lavar frutas, verduras o preparar alimentos.

y mantener una al lavar frutas, verduras o preparar alimentos. Prestar atención a los avisos oficiales sobre la calidad del agua y seguir las actualizaciones diarias de los mapas de los balnearios.

Según un infectólogo, el agua está contaminada y hay que tomar precauciones para evitar los contagios. Las autoridades de salud de Brasil recomendaron tener mucho cuidado con los alimentos y balnearios.

Especialistas en salud pública señalan que el contacto con aguas contaminadas ya sea en playas, lagunas o zonas costeras es uno de los factores más críticos para la transmisión de estas infecciones gastrointestinales, y que la gran afluencia turística puede facilitar la propagación en un corto período de tiempo.

Alerta entre turistas argentinos y medidas preventivas en Brasil

La situación sanitaria preocupa especialmente a los turistas argentinos que eligen las playas del sur de Brasil para sus vacaciones de verano. Algunos gobiernos provinciales de Argentina difundieron recomendaciones para quienes planean viajar, entre ellas extremar la precaución con la higiene del agua y los alimentos, y estar atentos a los síntomas en caso de posibles contagios.

En este contexto, las autoridades de Brasil reiteran la importancia de consultar mapas actualizados de calidad del agua y evitar actividades recreativas en sectores señalados como de riesgo, especialmente para niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios vulnerables.