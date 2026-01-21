"Envíen bomberos y ambulancias": el audio de uno de los maquinistas del choque de trenes en España

"Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz", comunica el conductor. Desde el centro de control, siguiendo el protocolo, se le requiere que baje "los pantógrafos" (dispositivos en el techo del tren que toman la electricidad).

La respuesta del maquinista evidencia que la situación era ya crítica e irreversible: "Más abajo no pueden estar", responde, y añade con preocupación: "De hecho, tengo el tren bloqueado".

españa-trenes-accidente-tragedia

La confirmación del desastre: "Estoy invadiendo la vía contigua"

La situación escala dramáticamente en la segunda comunicación. El maquinista contacta nuevamente con la estación de Atocha pocos segundos después, ya con plena conciencia de la magnitud del accidente ferroviario.

"Comunicarles que es un descarrilamiento. Estoy invadiendo la vía contigua", alerta el maquinista dos veces, intentando asegurar que el mensaje llegue con claridad.

Es en ese momento cuando lanza la petición de auxilio más dramática, temiendo una colisión mayor o que el fuego se propague: "Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor", dijo por su radio y agregó: "Necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia, bomberos y ambulancias".

Ante la solicitud de suspender el tráfico, desde el centro de mando la respuesta fue que "no hay ningún tren llegando", aunque a esa altura ignoraban que el choque ya se había producido.

accidente-españa-trenes

Investigación del choque de trenes: ¿Fallo humano o técnico?

Tanto la Guardia Civil como la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se encuentran en plena investigación para determinar cuál fue el motivo exacto del descarrilamiento y el posterior choque. En este marco, los audios del tren Iryo son una prueba fundamental.