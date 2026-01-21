"Envíen bomberos y ambulancias": el audio de uno de los maquinistas del choque de trenes en España

Este martes se conocieron los audios de las primeras comunicaciones del maquinista del tren de alta velocidad que descarriló en Adamuz, material clave que permite reconstruir la secuencia inicial del siniestro ocurrido el pasado domingo 18 de enero. La tragedia, que ha conmocionado a España, deja hasta el momento un saldo de 42 personas fallecidas y la desaparición de otras 45.
El archivo, extraído de la caja negra y al cual accedió el medio español Cordópolis, revela la angustia en la cabina y la urgencia de la situación: "Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor", imploró el conductor tras verificar el incendio en la formación y la presencia de heridos.
El primer contacto: "Tengo el tren bloqueado"
En el primer audio filtrado, el maquinista de uno de los trenes se comunica con el centro de mandos de Adif apenas segundos después del incidente inicial. La confusión reina en esos primeros instantes.
"Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz", comunica el conductor. Desde el centro de control, siguiendo el protocolo, se le requiere que baje "los pantógrafos" (dispositivos en el techo del tren que toman la electricidad).
La respuesta del maquinista evidencia que la situación era ya crítica e irreversible: "Más abajo no pueden estar", responde, y añade con preocupación: "De hecho, tengo el tren bloqueado".
La confirmación del desastre: "Estoy invadiendo la vía contigua"
La situación escala dramáticamente en la segunda comunicación. El maquinista contacta nuevamente con la estación de Atocha pocos segundos después, ya con plena conciencia de la magnitud del accidente ferroviario.
"Comunicarles que es un descarrilamiento. Estoy invadiendo la vía contigua", alerta el maquinista dos veces, intentando asegurar que el mensaje llegue con claridad.
Es en ese momento cuando lanza la petición de auxilio más dramática, temiendo una colisión mayor o que el fuego se propague: "Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor", dijo por su radio y agregó: "Necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia, bomberos y ambulancias".
Ante la solicitud de suspender el tráfico, desde el centro de mando la respuesta fue que "no hay ningún tren llegando", aunque a esa altura ignoraban que el choque ya se había producido.
Investigación del choque de trenes: ¿Fallo humano o técnico?
Tanto la Guardia Civil como la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se encuentran en plena investigación para determinar cuál fue el motivo exacto del descarrilamiento y el posterior choque. En este marco, los audios del tren Iryo son una prueba fundamental.