El celular más vendido en Mercado Libre está rebajado $106.000: ¿cuánto vale?

El ZTE Blade A75 5G es el celular más vendido en Mercado Libre. Este dispositivo se presenta como una opción competitiva en el segmento de entrada, especialmente tras su reciente ajuste de precio. Con un valor de $193.000 y una rebaja significativa de $106.000 (35%), ha logrado posicionarse entre los usuarios de Mercado Libre que buscan conectividad 5G sin una inversión elevada.
El celular más vendido de Mercado libre: pantalla y diseño
El equipo cuenta con una pantalla de 6.6" HD+ (1612 x 720 píxeles). Si bien el tamaño es generoso para el consumo multimedia, la resolución se mantiene en el estándar básico de la categoría. El diseño Waterdrop y su color Diamond Black le otorgan una estética moderna, aunque su peso de 205,5 gramos lo sitúa como un dispositivo algo robusto en mano.
Celular ZTE Blade A75 5G: rendimiento y memoria
Uno de sus puntos más fuertes es la capacidad de almacenamiento de 256 GB, una cifra inusual para este rango de precio. En cuanto al rendimiento, utiliza un procesador Octa-Core acompañado por 4 GB de RAM, que se pueden extender mediante la tecnología Fusion RAM (4 GB adicionales). Esto permite una multitarea fluida para aplicaciones cotidianas, aunque no está diseñado para juegos de alta exigencia.
Con respecto a la fotografía la cámara principal es de 50 MP, lo que permite capturas con buen detalle en condiciones de luz óptimas, complementada por un sensor de 2 MP. La cámara frontal de 8 MP cumple para videollamadas y retratos básicos. En cuanto a la autonomía, la batería de 5000 mAh asegura una jornada completa de uso, un estándar valorado por el público que busca fiabilidad.
El celular más vendido en Mercado Libre: conectividad y seguridad
El dispositivo incluye seguridad biométrica mediante lector de huella lateral y desbloqueo facial. Un punto destacable en su caja es la inclusión de accesorios que otras marcas han comenzado a retirar: funda protectora, auricular (para su puerto 3.5 mm) y cargador completo.
Además se puede pagar al mismo precio en 6 cuotas de $32.333,17.
Conclusión: El ZTE Blade A75 5G es una propuesta equilibrada para quienes priorizan el almacenamiento masivo y la conectividad 5G sobre la resolución de pantalla o el procesamiento de alto nivel.