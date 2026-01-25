El celular más vendido en Mercado Libre está rebajado $106.000: ¿cuánto vale?

Con respecto a la fotografía la cámara principal es de 50 MP, lo que permite capturas con buen detalle en condiciones de luz óptimas, complementada por un sensor de 2 MP. La cámara frontal de 8 MP cumple para videollamadas y retratos básicos. En cuanto a la autonomía, la batería de 5000 mAh asegura una jornada completa de uso, un estándar valorado por el público que busca fiabilidad.

El celular más vendido de Mercado Libre está rebajado más de $100.000

El celular más vendido en Mercado Libre: conectividad y seguridad

El dispositivo incluye seguridad biométrica mediante lector de huella lateral y desbloqueo facial. Un punto destacable en su caja es la inclusión de accesorios que otras marcas han comenzado a retirar: funda protectora, auricular (para su puerto 3.5 mm) y cargador completo.

Además se puede pagar al mismo precio en 6 cuotas de $32.333,17.

Conclusión: El ZTE Blade A75 5G es una propuesta equilibrada para quienes priorizan el almacenamiento masivo y la conectividad 5G sobre la resolución de pantalla o el procesamiento de alto nivel.