Cómo desinflamar el rostro usando un poco de avena: mascarilla casera efectiva

Además, su alta concentración de betaglucanos crea una barrera protectora que retiene la humedad y estimula la regeneración celular.

avena, rostro La eficacia de la avena radica en sus componentes químicos.

Según los expertos en el cuidado de la piel, existen tres formas principales de aprovechar este ingrediente:

La "Pasta de socorro" para quemaduras y calor: ante el aumento de las temperaturas extremas este verano, mezclar polvo de avena fina con agua fría crea una pasta calmante inmediata. Se recomienda dejarla actuar por 20 minutos para restaurar la barrera cutánea tras la exposición solar.

Tónico de agua de avena: una opción ligera para pieles reactivas. El líquido resultante de dejar reposar avena en agua ayuda a equilibrar el pH natural de la piel y proporciona un alivio suave pero constante durante el día.

Mascarilla regenerativa con miel: ideal para desinflamar rostros con tendencia al acné. La combinación de las propiedades antibacterianas de la miel con la acción antiinflamatoria de la avena ayuda a reducir brotes sin resecar la piel.

Qué tipo de avena es mejor para usar en la piel

Para quienes buscan resultados más precisos, la avena coloidal, una forma de avena finamente molida y procesada para ser absorbida mejor, ha sido aprobada por organismos internacionales como un protector cutáneo eficaz.

Aunque es un ingrediente seguro, los dermatólogos recomiendan siempre realizar una prueba de parche en el cuello antes de una aplicación total. De esta manera, evitarás los problemas en la piel.