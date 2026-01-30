"Se tiene que ir": los hinchas de Boca no aguantan más tras la nueva decisión de Claudio Ubeda

Miguel Merentiel fue el delantero que más aportó durante el 2025, se transformó en un referente en el área y en un jugador que la hinchada de Boca sigue bancando y aplaudiendo. Pero se lesionó en el amistoso de pretemporada frente al Olimpia y tuvo que salir sustituído a los 15 minutos del partido.

Milton Giménez sufrió una pubalgia que lo tiene a maltraer desde hace varios meses y, como el tratamiento convencional no está dando los resultados esperados, se prevé que sea operado y esté un mes fuera de las canchas.

En cuarto orden entre los centrodelanteros de Boca, ya que Edinson Cavani es prioridad y también está lesionado, aparece Lucas Janson, quien reemplazó de buena manera a Merentiel en el amistoso frente a Olimpia. Sin embargo, no logró marcar y, cuando le tocó ser titular, mostró un nivel muy bajo; como si fuera poco, se lesionó.

Cavani A los hinchas de Boca se les acabó la paciencia con el Matador.

"Se tiene que ir": los hinchas de Boca no aguantan más

Hay buenas noticias para Boca con respecto a la situación de Edinson Cavani ya que se encuentra en plena recuperación de una lumbalgia que lo tiene permanentemente en vilo ya que el delantero uruguayo completó toda la semana de ejercicios con pelota y participando de entrenamientos grupales sin presentar dolores.

No obstante, aún no volvió a realizar fútbol en un momento que Boca lo necesita de manera imperiosa ante la falta de gol mientras Claudio Úbeda hace malabares con sus delanteros lesionados.

Por la tercera fecha del Torneo Apertura Boca recibirá a Newell's el domingo primero de febrero a partir de las 19.15, pero Cavani está totalmente descartado. Es por eso que dependerá de Claudio Úbeda si desea convocarlo para visitar a Vélez, en la cuarta fecha, en el partido a disputar el domingo 8 de febrero a las 22.15.

La decisión no cayó bien entre los hinchas de Boca Juniors, quienes acusan que el Xeneize tiene "un equipo de medio pelo" y "sin nueve", también expresan que no existe tal duda ya que "si depende de Úbeda prepárense para verlo en la lista de convocados".

Por otro lado, también apuntaron contra Edinson Cavani al expresar que se trata del "segundo sueldo más alto del plantel y no juega nunca", además de pedir que "se tiene que ir" y que "es un ex jugador".

Ahora si, todo queda en la voz de mando de Claudio Úbeda con un plantel con centrodelanteros que están más en la enfermería que en el área rival.