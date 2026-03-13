¿La realidad supera a la ficción?: el estreno de Netflix de 4 capítulos que arrasa a nivel mundial

Embed - DINASTIA: LOS MURDOCHS | DOCU-SERIE TRAILER ESPAÑOL | 13 Marzo/26 - NETFLIX

Netflix: de qué trata la serie Dinastía: Los Murdoch

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Dinastía: Los Murdoch versa: "Esta apasionante serie documental retrata la batalla encarnizada de los hijos de Rupert Murdoch por el control del imperio mediático de su padre".

La docuserie es un retrato de una de las familias más poderosas del mundo en un momento crucial, mientras su heredero, Rupert Murdoch, hace un último movimiento para asegurar su legado a cualquier costo.

Dinastía Los Murdoch

Basándose en miles de páginas de documentos, correos electrónicos y mensajes de texto que nunca antes se habían visto en televisión, esta serie limitada expone las maniobras privadas de una familia desgarrada por el poder, la política y un desesperado deseo por el amor de su padre.

Mientras Rupert Murdoch ha pasado más de 80 años construyendo un imperio que influye en gobiernos y democracias, la serie plantea la pregunta definitiva: ¿Es una dinastía una familia o un negocio? Para los Murdoch, ambas cosas nunca han estado separadas.

Dónde ver la serie Dinastía: Los Murdoch, según la zona geográfica