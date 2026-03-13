Desde este viernes 13 de marzo, el catálogo de Netflix cuenta con un nuevo título que promete no dejar a nadie indiferente: Dinastía: Los Murdoch. Esta miniserie documental de 4 capítulos ya se ha convertido en el tema de conversación de foros especializados, consolidándose como uno de los estrenos más esperados de 2026.
¿La realidad supera a la ficción?: el estreno de Netflix de 4 capítulos que arrasa a nivel mundial
Ya está disponible en Netflix la docuserie que sacude a la plataforma de series y películas. Son 4 capítulos sobre poder y ambición que ya conquistan el ranking
La producción no solo narra la historia de Rupert Murdoch y su ascenso como magnate, sino que se sumerge en la desgarradora batalla sucesoria entre sus hijos, cuestionando la delgada línea entre el negocio familiar y la destrucción del núcleo afectivo. Tal como señala la crítica especializada, estamos ante "un excelente documental, producido con elegancia y contado con gran entusiasmo" (Patrick Smith, The Independent).
En un panorama donde la oferta de series y películas es inmensa, Dinastía: Los Murdoch destaca por su acceso a documentos inéditos y una narrativa que, por momentos, parece superar a la ficción. Para los amantes del género true crime y las crónicas de poder, esta serie es una pieza esencial que llega para dominar el top 10 de Netflix.
Netflix: de qué trata la serie Dinastía: Los Murdoch
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Dinastía: Los Murdoch versa: "Esta apasionante serie documental retrata la batalla encarnizada de los hijos de Rupert Murdoch por el control del imperio mediático de su padre".
La docuserie es un retrato de una de las familias más poderosas del mundo en un momento crucial, mientras su heredero, Rupert Murdoch, hace un último movimiento para asegurar su legado a cualquier costo.
Basándose en miles de páginas de documentos, correos electrónicos y mensajes de texto que nunca antes se habían visto en televisión, esta serie limitada expone las maniobras privadas de una familia desgarrada por el poder, la política y un desesperado deseo por el amor de su padre.
Mientras Rupert Murdoch ha pasado más de 80 años construyendo un imperio que influye en gobiernos y democracias, la serie plantea la pregunta definitiva: ¿Es una dinastía una familia o un negocio? Para los Murdoch, ambas cosas nunca han estado separadas.
Dónde ver la serie Dinastía: Los Murdoch, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Dinastía: Los Murdoch se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Dinastía: Los Murdoch se puede ver en Netflix.
- España: la serie Dinastía: Los Murdoch se puede ver en Netflix.