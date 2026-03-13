Cómo debe regarse el árbol de jade antes de la llegada del otoño

planta de árbol de jade

Árbol de jade: por qué el verano y la primavera son tan positivos

El árbol de jade es la planta del momento y del año, y es que gracias a las redes sociales, miles de personas han optado por esta suculenta, que se caracteriza por necesitar de muy pocos cuidados y ser superestética. Además, no hay que olvidarse de que está vinculada a las filosofías energéticas más seguidas del momento, como lo es el Feng Shui.

La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.

Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos de que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:

Riego

Exposición al sol

Corrientes de aire

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La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Del verano al otoño: por qué y cómo cambiar el riego

La transición del verano al otoño exige un cambio de mentalidad en el cuidado del árbol de jade. Durante los meses de calor intenso, el agua se evapora rápido y la planta utiliza sus reservas para combatir las altas temperaturas. Con la llegada de la nueva estación, esto cambia rotundamente.

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La especialista en botánica María Laura Venti recomienda observar el comportamiento de la tierra antes de actuar. "En verano regamos cuando la superficie está seca, pero en otoño debemos esperar a que todo el sustrato pierda humedad", señala Venti sobre este cambio.

El motivo biológico es simple: el metabolismo del árbol de jade se ralentiza con el fresco. Al haber menos evaporación y menos horas de sol, la planta "bebe" menos, y el agua sobrante en la maceta se convierte en el caldo de cultivo ideal para hongos.

Si en enero regabas tu árbol de jade cada 5 o 7 días, al acercarse el otoño deberías espaciarlo a 10 o 15 días. La clave es el "riego profundo": mucha agua de una sola vez, pero dejando pasar mucho tiempo hasta la próxima dosis. Al reducir el agua, le avisamos a la planta que es hora de prepararse para el reposo invernal, asegurando que su estructura se mantenga firme y turgente.