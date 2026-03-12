Inicio Ovación Polideportivo polo
El Torneo Vendimia de polo se puso en marcha en el Club de Campo Mendoza

Comenzó en las canchas del Club de Campo Mendoza una nueva edición del Torneo Vendimia de polo que se extenderá hasta el domingo.

Por UNO
Oscar David inauguró el Vendimia con una victoria.

Oscar David, La Lupita Polo, Los Sauces y Newlands Polo fueron los equipos que empezaron con victorias en la jornada inicial del torneo más tradicional de la región.

La Lupita Polo empezó ganando en el Torneo Vendimia que se inició en el Club de Campo Mendoza.

En el arranque de la jornada el equipo de Oscar David le ganó 11 a 7 y 1/2 a la La Puntilla x Xinca y luego La Lupita batió a GMO Don Pepe por 12 a 9 y 1/2.

Más tarde fue el debut de Los Sauces que ratificó su condición de favorito al superar a La Martina EG por 11 a 2 y 1/2 y en el cierre de la actividad Newlands Polo se impuso a Agroculture 8 a 4.

La actividad de este viernes en el Torneo Vendimia de Polo

Desde las 13 Oscar David se medirá con Agroculture poniendo en marcha la segunda jornada del Torneo Vendimia de polo.

Luego habrá otros 3 encuentros: 14.30 La Lupita Polo vs. La Martina EG; 16 Los Sauces vs. GMO Don Pepe y 17.30 Newlands Polo vs. La Puntilla x Xinca.

