El Torneo Vendimia de polo se puso en marcha en el Club de Campo Mendoza

Oscar David, La Lupita Polo, Los Sauces y Newlands Polo fueron los equipos que empezaron con victorias en la jornada inicial del torneo más tradicional de la región.

polo vendimia 2 La Lupita Polo empezó ganando en el Torneo Vendimia que se inició en el Club de Campo Mendoza. Gentileza Prensa Polo

En el arranque de la jornada el equipo de Oscar David le ganó 11 a 7 y 1/2 a la La Puntilla x Xinca y luego La Lupita batió a GMO Don Pepe por 12 a 9 y 1/2.