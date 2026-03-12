Cómo quedó Independiente Rivadavia en la tabla con el triunfo de Belgrano

El Azul fue de mayor a menor. Hasta los goles del Guapo contó son situaciones claras para abrir el marcador. Con la desventaja, la visita entregó la pelota, se cerró en su campo y lel dueño de casa no pudo vencer el cerrojo defensivo.

Con una línea de cinco y otra de cuatro mediocampistas, Barracas aguantó las embestidas del un local que apenas pudo descontar gracias al cabezazo de José Florentín, quien convirtió su primer gol con la camiseta de Independiente Rivadavia.

gol florentin independiente rivadavia

"Tuvimos dos desatenciones que nos costaron bastante caro. La verdad que estábamos bastante bien, atacábamos por todos lados, y dos llegadas de ellos fueron dos goles. Después se metieron muy atrás. Son equipos que se te meten atrás y, cuando es así, es muy difícil de hacer goles. Generamos bastante pero el arquero de ellos tapó muchísimas pelotas", analizó el paraguayo en la zona mixta del Bautista Gargantini.

Sobre las falencias de la Lepra, sentenció: "Los atacamos por todos lados y quedamos un poco mal parados subiendo todos con los laterales, los carrileros... y quedamos mal parados. Ahí tenemos que también entender cómo quedamos parados atrás. Pero bueno, son situaciones, por ahí hay que tratar de corregir. También en la parte ofensiva por ahí nos está costando convertir goles; convertimos, pero también hay que tratar de defender eso".

El análisis de Alfredo Berti

En conferencia de prensa, Alfredo Berti analizó lo sucedido en el campo de juego: "Creo que fue un partido parejo. No se jugó bien, pero hasta el primer gol las situaciones para convertir las tuvimos".

"Sabíamos el partido que íbamos a enfrentar y lo que iba a proponer el rival, pero dos desatenciones nos dejan 2 a 0 abajo en el primer tiempo y bueno, en el segundo tiempo fuimos a buscarlo, ellos se cerraron bien, usamos bien el tiro de media distancia, pero nos faltó profundidad y pudimos hacer un gol, tuvimos chance como para empatar, pero en general el partido fue trabado y no fue bueno", continuó el DT de Independiente Rivadavia.

Para cerrar, Berti concluyó: "Ellos estuvieron precisos, fueron contundentes y después se replegaron y trataron de jugar de contra. Nosotros tratamos de entrar, y por momentos lo hicimos bien, pero tuvimos dificultades para perforar la defensa de ellos".

alfredo-berti-independiente-rivadavia

Así quedó la tabla

Con el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano trepó a lo más alto de la tabla de posiciones: