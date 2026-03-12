El drama coreano que catalogan de "alucinante" y es top en Netflix

El éxito que tuvo la primera temporada de la serie, que se compone de un total de 28 capítulos, hizo que Netflix apostara a producir una segunda parte con nuevas caras en el relato de acción y ciencia ficción. Es importante saber que no se trata de una oferta apta para menores de edad, y es que hay escenas y lenguajes inapropiados, con violencia y con presencia de drogas, que hacen que la plataforma la considere para mayores de 16.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el 2023, dentro del catálogo de series y películas de Netflix, para ser desde entonces uno de los relatos coreanos con mayor cantidad de reproducciones en la plataforma.

De qué trata la serie de Netflix, A la caza de espíritus malignos

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 28 capítulos, A la caza de espíritus malignos centra su historia en: "Empleados de un restaurante de día, cazadores de demonios de noche. Ellos usan sus habilidades especiales para derrotar espíritus malignos que persiguen humanos".

Este relato arrasa entre las historias coreanas de Netflix que no son del género dramático.

Reparto de la serie de Netflix, A la caza de espíritus malignos

Joe Byeong-gyu como So Mun

Yoo Jun-sang como Ga Mo-tak

Kim Se-jeong como Do Ha-na

Yeom Hye-ran como Chu Mae-ok

Ahn Suk-hwan como Choi Jang-mul

Kang Ki-young como Hwang Pil-gwang

Kim Hieora como Gelly Berherd

Jin Seon-kyu como Ma Ju-seok

Moon Sook como Wigen

Kim So-ra como Gi-ran

Eun Ye-jun como Woo-sik

Lee Chan-hyung como Kwon Su-ho

Dónde ver la serie A la caza de espíritus malignos, según la zona geográfica