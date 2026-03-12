Netflix dispone de un catálogo de series y películas con historias de todo tipo, pensadas para los gustos de cada suscriptor. Con un formato diferente, una serie coreana aparece como una de las opciones más elegidas del género de k-drama, y lo hace a pesar de que tenga un total de 28 capítulos, un número extenso para estos relatos: A la caza de espíritus malignos.
El drama coreano que catalogan de "alucinante" y es top en Netflix
Las series y películas coreanas están en su prime dentro de Netflix, y esta serie es una de las historias más atrapantes de ellas
Las series y películas asiáticas continúan siendo furor dentro del catálogo de Netflix, y es que desde el 2025 que no hay historias que reunan más reproducciones que ellas, especialmente las de producción coreana. Esta serie es una de las ofertas más alusinantes del momento, siendo un mix de drama, acción y ciencia ficción.
La serie primero fue estrenada en la televisión de Corea, y la primera temporada hizo historia al convertirse en la serie con la mayor audiencia en la historia de la cadena OCN, obteniendo números impensados para televisión de cable. En Netflix no logró replicar el mismo nivel de fanatismo, pero si supo convertirse en una de las historias coreanas con más reproducciones en la plataforma en lo que va del año en su género.
El éxito que tuvo la primera temporada de la serie, que se compone de un total de 28 capítulos, hizo que Netflix apostara a producir una segunda parte con nuevas caras en el relato de acción y ciencia ficción. Es importante saber que no se trata de una oferta apta para menores de edad, y es que hay escenas y lenguajes inapropiados, con violencia y con presencia de drogas, que hacen que la plataforma la considere para mayores de 16.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el 2023, dentro del catálogo de series y películas de Netflix, para ser desde entonces uno de los relatos coreanos con mayor cantidad de reproducciones en la plataforma.
De qué trata la serie de Netflix, A la caza de espíritus malignos
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 28 capítulos, A la caza de espíritus malignos centra su historia en: "Empleados de un restaurante de día, cazadores de demonios de noche. Ellos usan sus habilidades especiales para derrotar espíritus malignos que persiguen humanos".
Este relato arrasa entre las historias coreanas de Netflix que no son del género dramático.
Reparto de la serie de Netflix, A la caza de espíritus malignos
- Joe Byeong-gyu como So Mun
- Yoo Jun-sang como Ga Mo-tak
- Kim Se-jeong como Do Ha-na
- Yeom Hye-ran como Chu Mae-ok
- Ahn Suk-hwan como Choi Jang-mul
- Kang Ki-young como Hwang Pil-gwang
- Kim Hieora como Gelly Berherd
- Jin Seon-kyu como Ma Ju-seok
- Moon Sook como Wigen
- Kim So-ra como Gi-ran
- Eun Ye-jun como Woo-sik
- Lee Chan-hyung como Kwon Su-ho
Dónde ver la serie A la caza de espíritus malignos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: A la caza de espíritus malignos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: A la caza de espíritus malignos se puede ver en Netflix.
- España: A la caza de espíritus malignos se puede ver en Netflix.