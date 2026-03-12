Netflix: la película más influyente del siglo XXI que es un festín visual y redefinió el cine de acción

Aunque muchos usuarios bucean en el catálogo de Netflix buscando algo que iguale su intensidad, la epopeya de los 300 espartanos se mantiene como un estándar difícil de alcanzar. Es, en definitiva, una invitación a apagar el rigor histórico y encender los sentidos para disfrutar de una de las piezas de acción más influyentes del siglo XXI en Netflix.

Trama de 300, la película de Gerard Butler disponible en Netflix

La trama de la película 300 se centra en el rey espartano Leónidas, interpretado por Gerard Butler, quien lidera a 300 poderosos guerreros en la épica y sangrienta batalla de las Termópilas contra las enormes fuerzas invasoras del rey Jerjes.

El objetivo de Jerjes, emperador de Persia, era la conquista de Grecia, lo que desencadenó las Guerras Médicas. Dada la gravedad de la situación, el rey Leónidas de Esparta y 300 espartanos se enfrentaron a un ejército persa que era inmensamente superior.

Netflix: reparto de la película 300

Gerard Butler

Lena Headey

Dominic West

David Wenham

Vincent Regan

Michael Fassbender

Tom Wisdom

Andrew Pleavin

Andrew Tiernan

Rodrigo Santoro

Giovani Cimmino

¿Dónde se puede ver la película 300?

La película 300 se puede ver en Netflix, Movistar TV y HBO Max en Argentina. Mientras tanto, en Estados Unidos se puede alquilar en Prime Video y Apple TV.

Además, esta película se puede ver en España a través de las platafromas de streaming de Movistar TV y HBO Max.