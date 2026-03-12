Netflix: la película más influyente del siglo XXI que es un festín visual y redefinió el cine de acción

A casi dos décadas de su estreno, la adaptación del cómic de Frank Miller dirigida por Zack Snyder sigue siendo un fenómeno que divide aguas. No estamos ante una lección de historia sobre la batalla de las Termópilas, sino ante una "bella salvajada", como bien la definió José Manuel Cuéllar en Diario ABC. 300 es una película disponible en Netflix que se permite una reverencia absoluta a la épica mientras le da una "patada" a la rigurosidad histórica, recordándonos que, al final del día, esto es cine en su estado más puro.
A dos décadas de su estreno, una película épica sigue siendo una "bella salvajada" que sorprende a la crítica. Esta pieza de culto es ideal para ver en Netflix
La película se sumerge en sus propios excesos artísticos con una estética de claroscuros y cámaras lentas que la convirtieron en una pieza de culto, aunque no apta para estómagos sensibles. Como advirtió Peter Travers en Rolling Stone, 300 es una obra tan sangrienta que no todos los espectadores serán capaces de resistirla.
Sin embargo, esa misma crudeza visual fue la que la llevó a triunfar en los Premios Saturn 2007, donde se coronó como la gran ganadora a Mejor película de acción y le otorgó a Snyder el galardón a Mejor dirección. Hoy, en un mar de series y películas que a veces pecan de genéricas en las plataformas de streaming, volver a 300 es encontrarse con una identidad visual inconfundible.
Aunque muchos usuarios bucean en el catálogo de Netflix buscando algo que iguale su intensidad, la epopeya de los 300 espartanos se mantiene como un estándar difícil de alcanzar. Es, en definitiva, una invitación a apagar el rigor histórico y encender los sentidos para disfrutar de una de las piezas de acción más influyentes del siglo XXI en Netflix.
Trama de 300, la película de Gerard Butler disponible en Netflix
La trama de la película 300 se centra en el rey espartano Leónidas, interpretado por Gerard Butler, quien lidera a 300 poderosos guerreros en la épica y sangrienta batalla de las Termópilas contra las enormes fuerzas invasoras del rey Jerjes.
El objetivo de Jerjes, emperador de Persia, era la conquista de Grecia, lo que desencadenó las Guerras Médicas. Dada la gravedad de la situación, el rey Leónidas de Esparta y 300 espartanos se enfrentaron a un ejército persa que era inmensamente superior.
Netflix: reparto de la película 300
- Gerard Butler
- Lena Headey
- Dominic West
- David Wenham
- Vincent Regan
- Michael Fassbender
- Tom Wisdom
- Andrew Pleavin
- Andrew Tiernan
- Rodrigo Santoro
- Giovani Cimmino
¿Dónde se puede ver la película 300?
La película 300 se puede ver en Netflix, Movistar TV y HBO Max en Argentina. Mientras tanto, en Estados Unidos se puede alquilar en Prime Video y Apple TV.
Además, esta película se puede ver en España a través de las platafromas de streaming de Movistar TV y HBO Max.