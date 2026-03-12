Tras el parate, Gimnasia y Esgrima vuelve al ruedo en su visita a Deportivo Riestra

Luego del parate, que obligó a postergar la fecha 9, Gimnasia y Esgrima de Mendoza vuelve a decir presente en la Zona A del Torneo Apertura. Este jueves, desde las 17, el Mensana visitará a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza.
El equipo de Ariel Broggi viene de dos empates al hilo ante rivales de peso. Igualó 1-1 ante Independiente en el Víctor Legrotaglie y repitió resultado en su visita a Boca en La Bombonera.