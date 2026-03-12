En el corazón de América del Sur, donde la vida urbana se mueve con un ritmo imparable, existe una ciudad que parece desafiar la gravedad, no solo por su tamaño, sino por la forma en que se desplaza.
Esta ciudad, la más poblada de América del Sur, concentra una densidad urbana y un flujo de transporte tan complejo que incluso el cielo se ha convertido en una avenida más.
La ciudad con más helicópteros del planeta Tierra es la más poblada de América del Sur
Se trata de São Paulo, Brasil, una ciudad que alberga más de 12 millones de habitantes en su zona metropolitana y que, sorprendentemente, ostenta el título de la ciudad con más helicópteros del planeta Tierra. La historia del helicóptero en São Paulo no es caprichosa.
La ciudad, epicentro financiero y comercial de Brasil, concentra más del 30% del Producto Interno Bruto nacional. Esta economía gigantesca atrae diariamente a empresarios, ejecutivos y celebridades que necesitan desplazarse con rapidez, evitando los congestionamientos que han convertido a São Paulo en sinónimo de tráfico.
Según la Asociación Brasileña de Helicópteros, la ciudad cuenta con más de 500 aeronaves civiles registradas, un número que supera ampliamente a cualquier otra urbe en el mundo. Por cada 100 mil habitantes, São Paulo posee alrededor de 4,5 helicópteros, un índice que multiplica por cinco la media mundial.
Pero no todo es lujo o comodidad. Estos vuelos representan un ecosistema urbano en sí mismo. Los helipuertos se multiplican en hospitales, edificios corporativos, clubes deportivos y complejos residenciales, formando una red vertical que complementa el transporte terrestre.
En las horas punta, se puede ver cómo estos aparatos atraviesan la ciudad a velocidades de hasta 250 km/h, conectando zonas que de otro modo estarían separadas por horas de tráfico. Además, el uso de helicópteros no se limita a lo corporativo. Se emplean en operaciones de rescate, control de incendios y vigilancia policial, demostrando que, aunque São Paulo parezca caótica desde el suelo, desde el aire hay un orden casi meticuloso.