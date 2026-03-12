La ciudad con más helicópteros del planeta Tierra es la más poblada de América del Sur

La ciudad, epicentro financiero y comercial de Brasil, concentra más del 30% del Producto Interno Bruto nacional. Esta economía gigantesca atrae diariamente a empresarios, ejecutivos y celebridades que necesitan desplazarse con rapidez, evitando los congestionamientos que han convertido a São Paulo en sinónimo de tráfico.

Helicópteros Brasil (2)

La ciudad con más helicópteros del planeta Tierra

Según la Asociación Brasileña de Helicópteros, la ciudad cuenta con más de 500 aeronaves civiles registradas, un número que supera ampliamente a cualquier otra urbe en el mundo. Por cada 100 mil habitantes, São Paulo posee alrededor de 4,5 helicópteros, un índice que multiplica por cinco la media mundial.

Pero no todo es lujo o comodidad. Estos vuelos representan un ecosistema urbano en sí mismo. Los helipuertos se multiplican en hospitales, edificios corporativos, clubes deportivos y complejos residenciales, formando una red vertical que complementa el transporte terrestre.

En las horas punta, se puede ver cómo estos aparatos atraviesan la ciudad a velocidades de hasta 250 km/h, conectando zonas que de otro modo estarían separadas por horas de tráfico. Además, el uso de helicópteros no se limita a lo corporativo. Se emplean en operaciones de rescate, control de incendios y vigilancia policial, demostrando que, aunque São Paulo parezca caótica desde el suelo, desde el aire hay un orden casi meticuloso.