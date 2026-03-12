Las cuentas pendientes que le quedaron a Messi tras el empate del Inter Miami en la Concachampions

Inter Miami igualó como visitante 0 a 0 con Nashville en un partido en el que Lionel Messi no pudo alcanzar la suma de 900 goles y que disputaron, en el estadio GEODIS Park, por la ida de los octavos de final de la Concachampions.
Inter Miami igualó con Nashville en un partido por los octavos de final de la Concachampions en el que Lionel Messi no pudo alcanzar los 900 goles.
Inter Miami igualó como visitante 0 a 0 con Nashville en un partido en el que Lionel Messi no pudo alcanzar la suma de 900 goles y que disputaron, en el estadio GEODIS Park, por la ida de los octavos de final de la Concachampions.
En un encuentro que no tuvo goles, Messi recién tuvo su primera llegada de peligro a los 12' de la segunda parte, con un disparo bajo y cruzado que fue desviado por el arquero rival.
El partido de vuelta se disputará en el Chase Stadium, la casa del conjunto de camiseta rosa, el próximo miércoles 18 de marzo a las 20:00 (hora argentina), por un lugar en los cuartos de final.
El 0 a 0 no le sirve mucho a ninguno de los dos ya que en los cuartos de final el equipo que haya obtenido más puntos durante la competencia define la serie en condición de local.
Cristian Espinoza fue titular en Nashville y en el Inter Miami, además de Messi, jugaron Facundo Mura, Rodrigo De Paul, Tadeo Allende, Gonzalo Luján, Mateo Silvetti y Germán Berterame, reciente incorporación, sobre quien Javier Mascherano expresó: "Todavía está en un período de adaptación: conociendo a sus compañeros y ajustándose a un estilo de juego diferente”.
Lionel Messi no pudo marcar su gol número 900 en Nashville y tendrá otra chance este sábado 14 cuando el Inter Miami juegue con Charlotte, como visitante, por la MLS.
La otra cuenta pendiente del capitán de la Selección argentina es justamente la Concachampions, única competencia en la que participó sin haber podido ganarla ya que desde que llegó al Inter Miami fue campeón de la Leagues Cup, el Supportter's Shield y la MLS Cup, pero solo pudo llegar a semifinales del certamen continental en la temporada pasada.
Ganar la Concachampions le permitirá además al Inter Miami jugar la Copa Intercontinental y el próximo Mundial de Clubes.
Partidos de ida
Este jueves
Los partidos de vuelta serán el miércoles 18 y jueves 19 de marzo.