Las cuentas pendientes que le quedaron a Messi tras el empate del Inter Miami en la Concachampions

El 0 a 0 no le sirve mucho a ninguno de los dos ya que en los cuartos de final el equipo que haya obtenido más puntos durante la competencia define la serie en condición de local.

Cristian Espinoza fue titular en Nashville y en el Inter Miami, además de Messi, jugaron Facundo Mura, Rodrigo De Paul, Tadeo Allende, Gonzalo Luján, Mateo Silvetti y Germán Berterame, reciente incorporación, sobre quien Javier Mascherano expresó: "Todavía está en un período de adaptación: conociendo a sus compañeros y ajustándose a un estilo de juego diferente”.

Las dos cuentas pendientes de Messi

Lionel Messi no pudo marcar su gol número 900 en Nashville y tendrá otra chance este sábado 14 cuando el Inter Miami juegue con Charlotte, como visitante, por la MLS.

La otra cuenta pendiente del capitán de la Selección argentina es justamente la Concachampions, única competencia en la que participó sin haber podido ganarla ya que desde que llegó al Inter Miami fue campeón de la Leagues Cup, el Supportter's Shield y la MLS Cup, pero solo pudo llegar a semifinales del certamen continental en la temporada pasada.

Ganar la Concachampions le permitirá además al Inter Miami jugar la Copa Intercontinental y el próximo Mundial de Clubes.

Los octavos de final de la Concachampions

Partidos de ida

Philadelphia 0 - América 1

Monterrey 2 - Cruz Azul 3

Los Ángeles FC 1 - LD Alajuelense 1

Nashville 1 - Inter Miami 1

Los Ángeles Galaxy 3 - Mount Pleasant 0

San Diego FC 3 - Toluca 2

Este jueves

Cincinnati vs. Tigres

Whitecaps vs. Seattle Sounders

Los partidos de vuelta serán el miércoles 18 y jueves 19 de marzo.