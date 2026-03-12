TC 2000: se presentó el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires con autos por el centro y posando en el Obelisco

Si algo le faltaba de espectacularidad a una categoría de automovilismo como el TC 2000, era volver a mostrarse en pleno centro porteño, como antesala del Gran Premio Ciudad de Buenos Aires, que se disputará este fin de semana en un circuito callejero de Villa Soldati, abriendo la temporada 2026.
La categoría donde compiten los modernos SUV (Sport Utility Vehicle), donde corre elmendocino Nicolás Palau (Volkswagen/Halcón Motor Sports) desfiló en caravana de autos de carrera por la avenida 9 de Julio y cerró el recorrido frente al Obelisco, donde pilotos, organizadores y autoridades dieron inicio a un evento que promete convocar a miles de personas con entrada libre en distintos sectores.
Embed - El TC 2000 presentó el Gran Premio de Buenos con autos recorriendo el centro porteño y Obelisco
Los motores del TC 2000 rugieron en la Ciudad de Buenos Aires
La recorrida comenzó en la sede del Automóvil Club Argentino, sobre la Avenida Del Libertador, y funcionó como una previa del espectáculo que se desarrollará en el sur de la Ciudad. Durante el trayecto, los pilotos Matías Rossi con un Toyota Corolla Cross GRS, Franco Vivian al mando de un Chevrolet Tracker y Facundo Aldrighetti con un Honda ZRV exhibieron sus autos ante el público y generaron una fuerte expectativa entre los fanáticos del automovilismo.
La caravana concluyó en el Obelisco, donde los corredores y el resto de los protagonistas posaron para la foto oficial junto al emblemático cartel BA. Allí estuvieron el secretario de Deportes porteño, Fabián Chino Turnes, y el presidente de Tango Motorsport, Alejandro Levy.
Se levanta el telón para la temporada del TC 2000 y Top Race
Este fin de semana tendrá inicio el 32º Campeonato de Top Race y el Campeonato 2026 de la Fiat Competizione. Esta será una carrera histórica por las avenidas General Roca y Escalada y un sector del Parque de la Ciudad, y se extenderá a lo largo de 2.509 metros con vehículos que superarán los 240 km/h de velocidad en la recta de la Avenida Roca. Habrá áreas de entretenimiento y gastronomía para que el público pueda disfrutarlo al máximo.
Este viernes comienza la actividad oficial para las tres categorías, sobresaliendo en el TC 2000 la Práctica Libre desde las 14.50, y el Shakedown a las 16.40.
La transmisión televisiva del sábado 14 de marzo será de 15.10 hs. a 16.40 hs. por TyC Sports y TyC Sports Play, mientras que el domingo 15 de marzo arrancará a las 10.20 hs. hasta las 14.15 hs. por TyC Sports y TyC Sports Play y de 12.30 hs. a 13.55 hs. por El Trece.