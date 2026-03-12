TC 2000: se presentó el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires con autos por el centro y posando en el Obelisco

La caravana concluyó en el Obelisco, donde los corredores y el resto de los protagonistas posaron para la foto oficial junto al emblemático cartel BA. Allí estuvieron el secretario de Deportes porteño, Fabián Chino Turnes, y el presidente de Tango Motorsport, Alejandro Levy.

Se levanta el telón para la temporada del TC 2000 y Top Race

Este fin de semana tendrá inicio el 32º Campeonato de Top Race y el Campeonato 2026 de la Fiat Competizione. Esta será una carrera histórica por las avenidas General Roca y Escalada y un sector del Parque de la Ciudad, y se extenderá a lo largo de 2.509 metros con vehículos que superarán los 240 km/h de velocidad en la recta de la Avenida Roca. Habrá áreas de entretenimiento y gastronomía para que el público pueda disfrutarlo al máximo.

Este viernes comienza la actividad oficial para las tres categorías, sobresaliendo en el TC 2000 la Práctica Libre desde las 14.50, y el Shakedown a las 16.40.

La transmisión televisiva del sábado 14 de marzo será de 15.10 hs. a 16.40 hs. por TyC Sports y TyC Sports Play, mientras que el domingo 15 de marzo arrancará a las 10.20 hs. hasta las 14.15 hs. por TyC Sports y TyC Sports Play y de 12.30 hs. a 13.55 hs. por El Trece.