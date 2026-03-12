Inédito: dos jugadores de San Lorenzo sufrieron roturas de ligamentos cruzados en el mismo partido ante Boca

La peor lesión que puede sufrir un jugador de fútbol es la rotura de ligamentos cruzados en la rodilla. Una afección de esta índole margina al futbolista por largos meses afuera de las canchas y es sin dudas una situación que ninguno quiere vivir.
San Lorenzo sufrió dos bajas de peso en el mismo partido ante Boca luego de que los dos futbolistas se rompieran los ligamentos cruzados
La peor lesión que puede sufrir un jugador de fútbol es la rotura de ligamentos cruzados en la rodilla. Una afección de esta índole margina al futbolista por largos meses afuera de las canchas y es sin dudas una situación que ninguno quiere vivir.
En el partido entre Boca y San Lorenzo, el Ciclón tuvo la mala suerte de que dos de sus futbolistas sufrieron la ruptura de ligamentos cruzados en el mismo encuentro. Dos bajas confirmadas para los próximos ocho meses al menos.
Una fue la de Ezequiel Cerutti, a los 22 minutos del primer tiempo, cuando San Lorenzo orquestaba un ataque en campo Xeneize. El atacante cayó y de inmediato se tomó la pierna derecha con visibles gestos de dolor. Al instante se fue reemplazado por Nahuel Barrios.
La otra mala noticia para San Lorenzo llegó en el complemento con el mendocino Gastón Hernández. El capitán hizo un movimiento en el campo de juego y quedó tendido al segundo con lágrimas en sus ojos. También se fue reemplazado por Corujo.
En el caso de Cerutti, es la segunda lesión ligamentaria que sufre. La primera fue en el 2023 en un entrenamiento. Para el mendocino, el antecedente es peor: en junio 2021, estaba a préstamo en San Martín de San Juan y se rompió los cruzados de la rodilla izquierda. Luego de un largo tiempo de recuperación y volver a ritmo, el defensor regresó a las canchas y en marzo de 2024, ya vistiendo la camiseta del Ciclón, sufrió la misma lesión pero en la rodilla derecha.
Ante las dos malas noticias recibidas por parte de Cerutti y Hernández, San Lorenzo tendrá la oportunidad de incorporar un futbolista por cada lesionado en el plazo de los próximos diez días. La condición: ambos deben jugar en Argentina o gozar de la condición de libre.