Inédito: dos jugadores de San Lorenzo sufrieron roturas de ligamentos cruzados en el mismo partido ante Boca

hernandez san lorenz El mendocino Gastón Hernández volvió a sufrir una ruptura de ligamentos cruzados.

La otra mala noticia para San Lorenzo llegó en el complemento con el mendocino Gastón Hernández. El capitán hizo un movimiento en el campo de juego y quedó tendido al segundo con lágrimas en sus ojos. También se fue reemplazado por Corujo.

En el caso de Cerutti, es la segunda lesión ligamentaria que sufre. La primera fue en el 2023 en un entrenamiento. Para el mendocino, el antecedente es peor: en junio 2021, estaba a préstamo en San Martín de San Juan y se rompió los cruzados de la rodilla izquierda. Luego de un largo tiempo de recuperación y volver a ritmo, el defensor regresó a las canchas y en marzo de 2024, ya vistiendo la camiseta del Ciclón, sufrió la misma lesión pero en la rodilla derecha.

san lorenzo lesiones

San Lorenzo con dos bajas por lesión en el mismo partido

Ante las dos malas noticias recibidas por parte de Cerutti y Hernández, San Lorenzo tendrá la oportunidad de incorporar un futbolista por cada lesionado en el plazo de los próximos diez días. La condición: ambos deben jugar en Argentina o gozar de la condición de libre.