Torneo Apertura

Gimnasia y Esgrima visita a Deportivo Riestra: probables formaciones y cómo verlo en vivo

Gimnasia y Esgrima visitará a Deportivo Riestra, por la fecha 10 del Torneo Apertura.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gimnasia y Esgrima jugará este jueves ante Deportivo Riestra, por  la fecha 10 del torneo Apertura.

Por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Gimnasia y Esgrima visitará a Deportivo Riestra.

Será este jueves a las 17, en el estadio Guillermo Laza, con arbitraje de Juan Pafundi, transmisión de Radio Nihuil y TV de ESPN Premium.

futbol-talleres-gimnasia-gol modica (1)
Agustín Módica estará en la delantera de Gimnasia y Esgrima.

Tras el empate de visitante ante Boca, y en esta reanudación del campeonato, el Lobo buscará volver a ganar después de 4 partidos (dos derrotas y dos empates) ya que el último triunfo fue en la fecha 4 ante Instituto, en el estadio Víctor Legrotaglie, el 8 de febrero pasado.

Gimmasia y Esgrima suma 8 puntos, ganó dos encuentros, empató dos, perdió los 4 restantes y se encuentra en el puesto 13 de la Zona A.

Broggi

Deportivo Riestra todavía no ha ganado

Deportivo Riestra viene de igualar de local sin goles ante Platense y sigue sin ganar en lo que va del certamen en el que marcha anteúltimo en la zona A, con 5 puntos y una campaña de 3 derrotas y 5 empates (4 seguidos).

Deportivo Riestra

El historial entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Riestra

Gimnasia y Esgrima y Deportivo Riestra jugaron 5 partidos, todos en la Primera Nacional, y el Lobo logró una victoria y empataron los cuatros restantes.

El último partido lo jugaron en el 2022 y empataron sin goles en Buenos Aires.

Datos del partido y probables formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce, Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño y Juan Cruz Randazzo; Pedro Ramírez, Pablo Monje, Nicolás Watson; Antony Alonso, Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González y Franco Saavedra; Ulises Sánchez Fermín Antonini, Hernán Linares y Facundo Lencioni; Santiago Rodriguez y Agustín Módica. DT: Ariel Broggi.

  • Estadio: Deportivo Riestra
  • Hora: 17
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Juan Pafundi
  • Estadio: Deportivo Riestra

