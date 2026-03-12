Gimnasia y Esgrima visita a Deportivo Riestra: probables formaciones y cómo verlo en vivo

Por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Gimnasia y Esgrima visitará a Deportivo Riestra.
Por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Gimnasia y Esgrima visitará a Deportivo Riestra.
Será este jueves a las 17, en el estadio Guillermo Laza, con arbitraje de Juan Pafundi, transmisión de Radio Nihuil y TV de ESPN Premium.
Tras el empate de visitante ante Boca, y en esta reanudación del campeonato, el Lobo buscará volver a ganar después de 4 partidos (dos derrotas y dos empates) ya que el último triunfo fue en la fecha 4 ante Instituto, en el estadio Víctor Legrotaglie, el 8 de febrero pasado.
Gimmasia y Esgrima suma 8 puntos, ganó dos encuentros, empató dos, perdió los 4 restantes y se encuentra en el puesto 13 de la Zona A.
Deportivo Riestra viene de igualar de local sin goles ante Platense y sigue sin ganar en lo que va del certamen en el que marcha anteúltimo en la zona A, con 5 puntos y una campaña de 3 derrotas y 5 empates (4 seguidos).
Gimnasia y Esgrima y Deportivo Riestra jugaron 5 partidos, todos en la Primera Nacional, y el Lobo logró una victoria y empataron los cuatros restantes.
El último partido lo jugaron en el 2022 y empataron sin goles en Buenos Aires.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce, Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño y Juan Cruz Randazzo; Pedro Ramírez, Pablo Monje, Nicolás Watson; Antony Alonso, Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.
Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González y Franco Saavedra; Ulises Sánchez Fermín Antonini, Hernán Linares y Facundo Lencioni; Santiago Rodriguez y Agustín Módica. DT: Ariel Broggi.