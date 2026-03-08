Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Torneo Apertura

La seguidilla que tendrá que afrontar Gimnasia y Esgrima en el reinicio del Torneo Apertura

Gimnasia y Esgrima jugará este jueves como visitante ante Deportivo Riestra y después se le vienen dos partidos muy importantes en el Torneo Apertura.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gimnasia y Esgrima jugará este jueves de visitante ante Deportivo Riestra.

Gimnasia y Esgrima jugará este jueves de visitante ante Deportivo Riestra.

Luego de postergarse la fecha 9 del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima volverá a jugar de visitante ante Deportivo Riestra, por la fecha 10 e iniciando una exigente seguidilla de partidos.

Tras el empate de visitante ante Boca, el Lobo se presentará en el estadio Guillermo Laza este jueves 12 de marzo a partir de las 17, Juan Pafundi será el árbitro y habrá TV de ESPN Premium.

Ariel Broggi
Ariel Broggi, entrenador de Gimnasia y Esgrima.

Ariel Broggi, entrenador de Gimnasia y Esgrima.

Ariel Broggi, entrenador de Gimnasia y Esgrima, deberá decidir si el arquero César Rigamonti, ausente en los partidos ante Independiente de Avellaneda y Boca Juniors vuelve al arco tras recuperarse de una diverticulitis o si lo sostiene a Lautaro Petruchi quien tuvo buenos rendimientos.

La seguidilla que se le viene Gimnasia y Esgrima

Tras jugar con Deportivo Riestra, de visitante, Gimnasia será de local ante Estudiantes de La Plata el martes 17 desde las 21.15, por la fecha 11, y después viajará a Rosario para jugar con Newell’s el sábado 21 de marzo desde las 17.45 por la 12da fecha.

Facundo Lencioni- Gimnasia y Esgrima.
Facundo Lencioni marcó el gol ante Instituto, en el último triunfo del Lobo.

Facundo Lencioni marcó el gol ante Instituto, en el último triunfo del Lobo.

El Lobo suma 8 puntos en la misma cantidad de partidos ya que ganó dos encuentros, empató dos y perdió los 4 restantes.

El Lobo lleva 4 partidos sin ganar

El Lobo lleva 4 partidos sin ganar, con dos derrotas y dos empates. El último triunfo fue en la fecha 4 ante Instituto, en el estadio Víctor Legrotaglie, con gol de Lencioni y fue el 8 de febrero pasado.

Lo que le queda a Gimnasia y Esgrima en el Torneo Apertura

  • vs. Deportivo Riestra (V)
  • vs. Estudiantes (LP) (L)
  • vs. Newell's (V)
  • vs. Vélez (L)
  • vs. Platense (V)
  • vs. Lanús (L)
  • vs. Independiente Rivadavia (V)
  • vs. Defensa y Justicia (L) *

Postergado de la fecha 9.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas