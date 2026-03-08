La seguidilla que tendrá que afrontar Gimnasia y Esgrima en el reinicio del Torneo Apertura

La seguidilla que se le viene Gimnasia y Esgrima

Tras jugar con Deportivo Riestra, de visitante, Gimnasia será de local ante Estudiantes de La Plata el martes 17 desde las 21.15, por la fecha 11, y después viajará a Rosario para jugar con Newell’s el sábado 21 de marzo desde las 17.45 por la 12da fecha.

Facundo Lencioni- Gimnasia y Esgrima. Facundo Lencioni marcó el gol ante Instituto, en el último triunfo del Lobo. Foto: Cristin Lozano/ Diario UNO

El Lobo suma 8 puntos en la misma cantidad de partidos ya que ganó dos encuentros, empató dos y perdió los 4 restantes.

El Lobo lleva 4 partidos sin ganar

El Lobo lleva 4 partidos sin ganar, con dos derrotas y dos empates. El último triunfo fue en la fecha 4 ante Instituto, en el estadio Víctor Legrotaglie, con gol de Lencioni y fue el 8 de febrero pasado.

Lo que le queda a Gimnasia y Esgrima en el Torneo Apertura

vs. Deportivo Riestra (V)

vs. Estudiantes (LP) (L)

vs. Newell's (V)

vs. Vélez (L)

vs. Platense (V)

vs. Lanús (L)

vs. Independiente Rivadavia (V)

vs. Defensa y Justicia (L) *

Postergado de la fecha 9.