La seguidilla que tendrá que afrontar Gimnasia y Esgrima en el reinicio del Torneo Apertura

Luego de postergarse la fecha 9 del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima volverá a jugar de visitante ante Deportivo Riestra, por la fecha 10 e iniciando una exigente seguidilla de partidos.
Gimnasia y Esgrima jugará este jueves como visitante ante Deportivo Riestra y después se le vienen dos partidos muy importantes en el Torneo Apertura.
Luego de postergarse la fecha 9 del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima volverá a jugar de visitante ante Deportivo Riestra, por la fecha 10 e iniciando una exigente seguidilla de partidos.
Tras el empate de visitante ante Boca, el Lobo se presentará en el estadio Guillermo Laza este jueves 12 de marzo a partir de las 17, Juan Pafundi será el árbitro y habrá TV de ESPN Premium.
Ariel Broggi, entrenador de Gimnasia y Esgrima, deberá decidir si el arquero César Rigamonti, ausente en los partidos ante Independiente de Avellaneda y Boca Juniors vuelve al arco tras recuperarse de una diverticulitis o si lo sostiene a Lautaro Petruchi quien tuvo buenos rendimientos.
Tras jugar con Deportivo Riestra, de visitante, Gimnasia será de local ante Estudiantes de La Plata el martes 17 desde las 21.15, por la fecha 11, y después viajará a Rosario para jugar con Newell’s el sábado 21 de marzo desde las 17.45 por la 12da fecha.
El Lobo suma 8 puntos en la misma cantidad de partidos ya que ganó dos encuentros, empató dos y perdió los 4 restantes.
El Lobo lleva 4 partidos sin ganar, con dos derrotas y dos empates. El último triunfo fue en la fecha 4 ante Instituto, en el estadio Víctor Legrotaglie, con gol de Lencioni y fue el 8 de febrero pasado.
Postergado de la fecha 9.