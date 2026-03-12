Alfredo Berti explicó la derrota de Independiente Rivadavia por "dos desatenciones"

Alfredo Berti dio la cara tras la derrota de Independiente Rivadavia ante Barracas Central y aunque admitió que hubo "dos desatenciones" valoró la intención del equipo para ir a buscar el empate.
Alfredo Berti dio la cara tras la derrota de Independiente Rivadavia ante Barracas Central y aunque admitió los errores valoró la intención del equipo.
Alfredo Berti dio la cara tras la derrota de Independiente Rivadavia ante Barracas Central y aunque admitió que hubo "dos desatenciones" valoró la intención del equipo para ir a buscar el empate.
Consultado sobre si fue uno de los peores partidos de la Lepra en la temporada, el DT respondió: "Creo que fue un partido parejo. No se jugó bien, pero hasta el primer gol las situaciones para convertir las tuvimos. Sabíamos el partido que íbamos a enfrentar y lo que iba a proponer el rival, pero dos desatenciones nos dejan 2 a 0 abajo en el primer tiempo y bueno, en el segundo tiempo fuimos a buscarlo, ellos se cerraron bien, usamos bien el tiro de media distancia, pero nos faltó profundidad y pudimos hacer un gol, tuvimos chance como para empatar, pero en general el partido fue trabado y no fue bueno".
Sobre si los rivales ya enfrentan a Independiente Rivadavia con otro respeto, Berti fue claro: "Cada equipo usa las armas en las que ellos creen. Tienen un equipo duro, que sabe lo que juega, son contragolpeadores y tienen muy buen juego aéreo en las dos áreas. Así vinieron los goles y son cosas que hay que corregir. Creo que son desatenciones que en un fútbol competitivo las pagás. Después, en el segundo tiempo tuvimos control del juego, tuvimos chances para convertir, convertimos y en los últimos 10 minutos nos faltó un poquito más de claridad y fineza como para poder tener alguna otra opción, pero bueno, sabemos que todos los partidos son duros y hay que seguir trabajando".
El santafesino descartó que el arbitraje haya perjudicado a Independiente Rivadavia: "Creo que el árbitro no tuvo injerencia. El rival nos convirtió en dos jugadas puntuales y después no nos inquietó más. Nosotros tuvimos tres o cuatro antes de los primeros goles y después fuimos siempre a buscar en el segundo tiempo y ellos hicieron lo normal de un equipo que va ganando. No tengo nada para reclamar".
El partido: "Tuvimos dos desatenciones puntuales. Después, todo el segundo tiempo tratamos de de imponer condiciones, pero nos faltó asociarnos un poco más por los costados y por el centro para ver si podíamos destrabar la línea de cinco de ellos".
Los cambios: "Todos los cambios que metimos el segundo tiempo fueron para darle variantes al ataque, tanto Luis (Sequeira) como el Chino Asensio, y después refrescamos los laterales, pusimos otro delantero. Creo que ellos redujeron bien los espacios cerca de su arco y con dos líneas, una de cinco y una de cuatro se dificulta a entrar".
Los motivos de la derrota: "Ellos estuvieron precisos, fueron contundentes y después se replegaron y trataron de jugar de contra. Nosotros tratamos de entrar, y por momentos lo hicimos bien, pero tuvimos dificultades para perforar la defensa de ellos".
El primer tiempo: "El partido hasta los 30' fue de trámite parejo y no fue un buen partido de los dos equipos, no había continuidad, no había dinámica, pero creo que tuvimos las chances como para sacar la primera ventaja. Después a los 34' vino la primera desatención y al cierre del primer tiempo vino la otra".
La búsqueda del segundo tiempo: "Sacamos un central y pusimos dos volantes ofensivos, un enganche, dos puntas y refrescamos los laterales, introducimos a Álex (Arce) en los últimos 20 minutos, tratamos de de buscarlo por todos lados, con futbolistas de buen pie en los dos costados de la cancha".