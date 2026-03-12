Alfredo Berti explicó la derrota de Independiente Rivadavia por "dos desatenciones"

El santafesino descartó que el arbitraje haya perjudicado a Independiente Rivadavia: "Creo que el árbitro no tuvo injerencia. El rival nos convirtió en dos jugadas puntuales y después no nos inquietó más. Nosotros tuvimos tres o cuatro antes de los primeros goles y después fuimos siempre a buscar en el segundo tiempo y ellos hicieron lo normal de un equipo que va ganando. No tengo nada para reclamar".

El partido: "Tuvimos dos desatenciones puntuales. Después, todo el segundo tiempo tratamos de de imponer condiciones, pero nos faltó asociarnos un poco más por los costados y por el centro para ver si podíamos destrabar la línea de cinco de ellos".

Los cambios: "Todos los cambios que metimos el segundo tiempo fueron para darle variantes al ataque, tanto Luis (Sequeira) como el Chino Asensio, y después refrescamos los laterales, pusimos otro delantero. Creo que ellos redujeron bien los espacios cerca de su arco y con dos líneas, una de cinco y una de cuatro se dificulta a entrar".

Los motivos de la derrota: "Ellos estuvieron precisos, fueron contundentes y después se replegaron y trataron de jugar de contra. Nosotros tratamos de entrar, y por momentos lo hicimos bien, pero tuvimos dificultades para perforar la defensa de ellos".

El primer tiempo: "El partido hasta los 30' fue de trámite parejo y no fue un buen partido de los dos equipos, no había continuidad, no había dinámica, pero creo que tuvimos las chances como para sacar la primera ventaja. Después a los 34' vino la primera desatención y al cierre del primer tiempo vino la otra".

La búsqueda del segundo tiempo: "Sacamos un central y pusimos dos volantes ofensivos, un enganche, dos puntas y refrescamos los laterales, introducimos a Álex (Arce) en los últimos 20 minutos, tratamos de de buscarlo por todos lados, con futbolistas de buen pie en los dos costados de la cancha".