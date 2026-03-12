Claudio Úbeda, silbado por los hinchas de Boca, se fue con "una sensación fea" de La Bombonera

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, remarcó que se fue con una “fea sensación” por no haber podido sostener la ventaja frente a San Lorenzo en La Bombonera y afirmó que, más allá del resultado, observa una evolución en el juego de su equipo.
El elenco Xeneize se había puesto en ventaja en el segundo tiempo con un gol de Santiago Ascacíbar, tras una asistencia de Milton Delgado, pero el Ciclón reaccionó rápido y llegó al empate por intermedio de Gregorio Rodríguez, que había ingresado desde el banco.
El 1-1 terminó profundizando el fastidio del público local que volvió a expresar su descontento contra el equipo y también contra Úbeda.
En conferencia de prensa, el entrenador explicó por qué recién movió el banco a los 47 minutos del complemento: “No hice cambios antes porque estábamos jugando bien”.
Asimismo, agregó que el equipo generó situaciones como para ganarlo, aunque volvió a fallar en la resolución. En ese sentido, remarcó: “Me voy con una fea sensación por el empate” y también afirmó que lo tranquiliza “ver la evolución del equipo”.
Úbeda también se refirió al clima caliente que bajó desde las tribunas y no esquivó el tema: “El hincha no se fue conforme, tenemos autocrítica”, reconoció, al tiempo que señaló que en Boca no alcanza con una mejoría futbolística si ese avance no se traduce en triunfos.
El técnico insistió en que el plantel muestra actitud y ganas de revertir la situación, pero la igualdad ante San Lorenzo volvió a dejarlo en el centro de las críticas: "No tengo dudas del equipo, muestra actitud, ganas de ganar, ahora en el vestuario estaban todos enojados de no haber tenido un resultado positivo, tienen hambre de ganar cosas, lo demuestran en entrenamientos y necesitamos poder pasarlo a los partidos como corresponde, está faltando el hacer el gol que nos diferencie en este tipo de partidos".