Claudio Úbeda, silbado por los hinchas de Boca, se fue con "una sensación fea" de La Bombonera

En conferencia de prensa, el entrenador explicó por qué recién movió el banco a los 47 minutos del complemento: “No hice cambios antes porque estábamos jugando bien”.

"Cometimos errores, creo que el gol que nos hace San Lorenzo es un error defensivo y a causa de ese error perdim.-empatamos el partido".

Claudio Úbeda tras los silbidos de La Bombonera

Asimismo, agregó que el equipo generó situaciones como para ganarlo, aunque volvió a fallar en la resolución. En ese sentido, remarcó: “Me voy con una fea sensación por el empate” y también afirmó que lo tranquiliza “ver la evolución del equipo”.

"Sé la exigencia que impone el hincha de Boca, lo tengo súper claro y queremos revertir la opinión que tiene sobre nosotros, y eso se hace trabajando, insistiendo, queriendo ganar. Hoy no se pudo dar, la evolución se ve en el campo y vamos a insistir que se de en el resultado"

Úbeda también se refirió al clima caliente que bajó desde las tribunas y no esquivó el tema: “El hincha no se fue conforme, tenemos autocrítica”, reconoció, al tiempo que señaló que en Boca no alcanza con una mejoría futbolística si ese avance no se traduce en triunfos.

"Sé que el empate no sirve para nada porque nos vamos con la bronca de sentir deberíamos haber ganado, pero tenemos la obligación de hacer el análisis de lo que pasó en la cancha".

El técnico insistió en que el plantel muestra actitud y ganas de revertir la situación, pero la igualdad ante San Lorenzo volvió a dejarlo en el centro de las críticas: "No tengo dudas del equipo, muestra actitud, ganas de ganar, ahora en el vestuario estaban todos enojados de no haber tenido un resultado positivo, tienen hambre de ganar cosas, lo demuestran en entrenamientos y necesitamos poder pasarlo a los partidos como corresponde, está faltando el hacer el gol que nos diferencie en este tipo de partidos".