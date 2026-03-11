Una serie está arrasando dentro del catálogo de Netflix, y es que a pesar de la enorme oferta de series y películas, los suscriptores han quedado atrapados con un drama coreano que explota en reproducciones. Con un total de 16 capítulos y una historia que te sumergirá en uno de los relatos dramáticos más polémicos de los últimos años, La Gloria aparece entre las opciones top.
El polémico k-drama de 16 capítulos que arrasa en visitas en Netflix y se basa en hechos reales
La serie coreana fue un verdadero boom dentro de Netflix, y su historia no para de sumar fanáticos en la plataforma
Las series y películas de producción asiática, particularmente las coreanas, se han convertido en la tendencia mayoritaria dentro de Netflix durante el último año, y parece que en el 2026 nada va a cambiar. La serie es un drama que se destaca desde el primer minuto en la plataforma, todo gracias a una historia que se volvió el centro de las críticas, por lo polémico de las temáticas que tocaba.
Esta serie se convirtió en un fenómeno global al abordar el crudo tema del acoso escolar y la venganza meticulosa, lo cual llevó a tener comentarios muy divividos, no por su producción en sí, sino más bien por las formas crudas en las que se tocó la temática. A pesar de esto, los niveles de reproducciones que obtuvo en Netflix la llevaron a convertirse en una de las opciones dramáticas más vistas a nivel global.
Lo más grave de esta serie coreana, es que estamos hablando de una historia ocurrió realmente en una escuela secundaria de Cheongju en 2006, donde una estudiante fue agredida por sus compañeras de la misma forma durante semanas. El detalle no pasó inadvertido para los suscriptores de Netflix, que aman este tipo de detalles, como también el hecho de que apenas tenga 16 capítulos en total.
Netflix sumó a esta serie a su catálogo de series y películas en el 2022, y aún así, es de las ofertas coreanas más vistas en la plataforma durante el 2025.
De qué trata La gloria, la serie de Netflix
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta gran serie coreana de 16 capítulos, La gloria centra su historia en: "Años después de haber sobrevivido al atroz acoso de varios compañeros de escuela, una mujer arma un elaborado plan de venganza para que caigan uno por uno".
El reparto que compone la serie coreana que funciona como una de las mejores historias dramáticas de Netflix del año se compone por los siguientes actores:
- Song Hye-kyo
- Lee Do.hyun
- Lim Ju-yeon
- Yeom Hye-ran
- Park Sung-hoon
- Jung Sung-il
- Kim Hieora
- Cha Joo-young
- Kim Gun-woo
Dónde ver la serie La Gloria, según la zona geográfica
- Latinoamérica: La Gloria se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: The Glory se puede ver en Netflix.
- España: La Gloria se puede ver en Netflix.