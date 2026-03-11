El polémico k-drama de 16 capítulos que arrasa en visitas en Netflix y se basa en hechos reales

Lo más grave de esta serie coreana, es que estamos hablando de una historia ocurrió realmente en una escuela secundaria de Cheongju en 2006, donde una estudiante fue agredida por sus compañeras de la misma forma durante semanas. El detalle no pasó inadvertido para los suscriptores de Netflix, que aman este tipo de detalles, como también el hecho de que apenas tenga 16 capítulos en total.

Netflix sumó a esta serie a su catálogo de series y películas en el 2022, y aún así, es de las ofertas coreanas más vistas en la plataforma durante el 2025.

Embed - La gloria | Tráiler oficial | Netflix

De qué trata La gloria, la serie de Netflix

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta gran serie coreana de 16 capítulos, La gloria centra su historia en: "Años después de haber sobrevivido al atroz acoso de varios compañeros de escuela, una mujer arma un elaborado plan de venganza para que caigan uno por uno".

El reparto que compone la serie coreana que funciona como una de las mejores historias dramáticas de Netflix del año se compone por los siguientes actores:

Song Hye-kyo

Lee Do.hyun

Lim Ju-yeon

Yeom Hye-ran

Park Sung-hoon

Jung Sung-il

Kim Hieora

Cha Joo-young

Kim Gun-woo

La serie se convirtió en una de las historias del momento de Netflix, siendo de las ofertas coreanas con más reproducciones.

la gloria 2

Dónde ver la serie La Gloria, según la zona geográfica