Boca vs. San Lorenzo en La Bombonera por la fecha 10 del Torneo Apertura

El partido, que está programado para las 19:45, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, contará con la cobertura en vivo de Radio Nihuil y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Pablo Echavarría, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Boca llega a este encuentro luego de la muy buena goleada como visitante por 3-0 ante Lanús, que le permitió cortar con la mala racha de cuatro partidos seguidos sin sumar de a tres. Además, llegó a las 12 unidades, para así escalar hasta la sexta colocación de la Zona A y le dio un poco de respiro a su director técnico, Claudio Úbeda, quien era seriamente cuestionado por los hinchas “Xeneizes”.