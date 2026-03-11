Independiente de Avellaneda reaccionó a tiempo y le empató a Unión en un partidazo por el Torneo Apertura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2031534298482847843&partner=&hide_thread=false CABEZAZO AGÓNICO DE FEDORCO A LOS 99 MINUTOS PARA EL EMPATE ¡4 A 4!



QUÉ PARTIDAZO. pic.twitter.com/JY92NNfOU9 https://t.co/pypXsySMKX — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 11, 2026

Por su parte, Unión de Santa Fe es escolta del mismo grupo, con 15 unidades y a cuatro de diferencia frente al líder, Vélez.

Unión arrancó mejor pero se le escapó sobre el final

Unión abrió el marcador en su primera llegada clara del partido, a los 13 minutos, con un penal por medio de una falta recibida por el mediocampista Rafel Profini del que se hizo cargo Cristian Tarragona, que convirtió con un remate centralizado y bajo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/2031513048150606168&partner=&hide_thread=false MATEO DEL BLANCO Y EL 3-0 DE UNIÓN ANTE INDEPENDIENTE EN EL LIBERTADORES DE AMÉRICA.

pic.twitter.com/4Y1I6YY2PD — dataref (@dataref_ar) March 10, 2026

El Tatengue estiró cifras a los 19 minutos, luego de una combinación por derecha, centro pasado del lateral Lautaro Vargas. Juan Fedorco intentó cerrar y dejó la pelota servida sobre la línea, y Brahian Cuello la empujó al gol.

Tercero del Tatengue y debacle Roja

A los 38 minutos del primer tiempo, Mateo Del Blanco subió sólo por izquierda y recibió un buen pase filtrado de Profini, para luego encarar a Rey y picar la pelota por encima de su cuerpo, para el 3-0. A esta altura los silbidos ya inundaban las tribunas del Libertadores de América.

En tiempo cumplido de la primera mitad, el delantero Gabriel Ávalos prolongó un centro al primer palo para que Pussetto controle y defina de zurda ante el achique de Mansilla, para el 3-1.

El complemento: la resurrección local

Impulsado por el gol en el cierre del primer tiempo, Independiente descontó nuevamente en el cuarto minuto del segundo tiempo, luego de un penal por un leve agarrón entre el defensor Maizon Rodríguez y Ávalos, que el paraguayo se encargó de ejecutar abriendo el pie derecho y marcando el 3-2.

El equipo santafesino que dirige Leonardo Madelón volvió a aumentar la ventaja a los 19 minutos del segundo tiempo, con un córner al segundo palo que cayó para el zurdazo de primera del defensor Maizon Rodríguez, que entró cerca del palo izquierdo de Rey.

Un nuevo descuento llegó cuatro minutos después, con un tiro libre bombeado al primer palo para la llegada de Ávalos, que cabeceó al gol y se suma a la lista de goleadores del torneo, con cuatro conquistas.

En el noveno minuto de descuento, un centro al borde del área generó un gran cabezazo cargado de potencia de Fedorco, que entró por el ángulo izquierdo de Mansilla y sentenció un empate agónico e inolvidable.