Independiente de Avellaneda reaccionó a tiempo y le empató a Unión en un partidazo por el Torneo Apertura

Independiente caía 3 a 1 de local frente a Unión, pero en el complemento logró la igualdad 4 a 4 en un duelo cambiante por la 10ª fecha del Torneo Apertura

Raúl Adriazola
Independiente de Avellaneda salvó un empate cuando era goleado en su estadio por Unión de Santa Fe.

Cuando la noche se presentaba negra y era silbado en su propia casa, Independiente de Avellaneda terminó empatando 4-4 con Unión en un partido jugado este martes por la noche en el estadio Libertadores de América – Ricardo Bochini, por la 10ª fecha del Torneo Apertura 2026.

Los goles fueron obra de Cristian Tarragona (13'), Brahian Cuello (19'), Mateo Del Blanco (38'), para Unión. A los 45' descontó Ignacio Pussetto (I). En el segundo tiempo anotaron: a los 49' Gabriel Ávalos de penal (I); Maizon Rodríguez, a los 64' (U); 23m. Gabriel Ávalos, a los 68' (I); y a los 90' +9 Juan Fedorco (I) selló la igualdad.

Unión de Santa Fe ganaba cómodo en Avellaneda y terminó resignándose con un punto que lo mantiene escolta el la Zona A del Torneo Apertura.

Empate agónico de Independiente en el Libertadores de América

Con esta igualdad lograda en tiempo de descuento, el Rojo suma tres partidos invicto en el Torneo Apertura 2026. De esta forma se mantiene cuarto en la Zona A (La misma que Gimnasia y Esgrima de Mendoza) con 14 puntos.

Por su parte, Unión de Santa Fe es escolta del mismo grupo, con 15 unidades y a cuatro de diferencia frente al líder, Vélez.

Unión arrancó mejor pero se le escapó sobre el final

Unión abrió el marcador en su primera llegada clara del partido, a los 13 minutos, con un penal por medio de una falta recibida por el mediocampista Rafel Profini del que se hizo cargo Cristian Tarragona, que convirtió con un remate centralizado y bajo.

El Tatengue estiró cifras a los 19 minutos, luego de una combinación por derecha, centro pasado del lateral Lautaro Vargas. Juan Fedorco intentó cerrar y dejó la pelota servida sobre la línea, y Brahian Cuello la empujó al gol.

Tercero del Tatengue y debacle Roja

A los 38 minutos del primer tiempo, Mateo Del Blanco subió sólo por izquierda y recibió un buen pase filtrado de Profini, para luego encarar a Rey y picar la pelota por encima de su cuerpo, para el 3-0. A esta altura los silbidos ya inundaban las tribunas del Libertadores de América.

En tiempo cumplido de la primera mitad, el delantero Gabriel Ávalos prolongó un centro al primer palo para que Pussetto controle y defina de zurda ante el achique de Mansilla, para el 3-1.

El complemento: la resurrección local

Impulsado por el gol en el cierre del primer tiempo, Independiente descontó nuevamente en el cuarto minuto del segundo tiempo, luego de un penal por un leve agarrón entre el defensor Maizon Rodríguez y Ávalos, que el paraguayo se encargó de ejecutar abriendo el pie derecho y marcando el 3-2.

El equipo santafesino que dirige Leonardo Madelón volvió a aumentar la ventaja a los 19 minutos del segundo tiempo, con un córner al segundo palo que cayó para el zurdazo de primera del defensor Maizon Rodríguez, que entró cerca del palo izquierdo de Rey.

Un nuevo descuento llegó cuatro minutos después, con un tiro libre bombeado al primer palo para la llegada de Ávalos, que cabeceó al gol y se suma a la lista de goleadores del torneo, con cuatro conquistas.

En el noveno minuto de descuento, un centro al borde del área generó un gran cabezazo cargado de potencia de Fedorco, que entró por el ángulo izquierdo de Mansilla y sentenció un empate agónico e inolvidable.

