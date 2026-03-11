Vélez igualó 1 a 1 con Tigre en el interzonal de la fecha 10 del reiniciado Torneo Apertura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031524176289247496&partner=&hide_thread=false LE PEGÓ CON TRANQUILIDAD Y LO FESTEJÓ CON EUFORIA: Braian Romero cambió penal por gol para el 1-1 de Vélez a Tigre en el #TorneoApertura.





En tanto Tigre es escolta de Independiente Rivadavia (17) en la Zona B, con 4 triunfos, 4 empates y 1 derrota.

Vélez jugará por la fecha 11° visitando a Platense el sábado 14 a las 19.

UN GESTO TÉCNICO ESPECTACULAR: así definió el Rulo Romero para el 1-0 de Tigre contra Vélez. ¿El mejor delantero del campeonato?





El Fortín salvó el punto en Tigre

El equipo de Tigre abrió el marcador a los 26 minutos del primer tiempo, con un córner al primer palo que permitió el anticipo de David Romero, goleador del torneo con cinco tantos, quien saltó para rematar con un taco que entró por el segundo poste.

PENAL PARA VÉLEZ ANTE TIGRE POR ESTA MANO DE ÁLVAREZ: ¿qué te parece?





Vélez encontró en un penal la igualdad a los 19 minutos, por medio de una mano extendida dentro del área del defensor Federico Álvarez.

El encargado de rematar fue el delantero Braian Romero, que cumplió 100 partidos con esta camiseta, ejecutó la pena máxima a los 22 minutos y cruzó un derechazo bajo y suave que engaño al arquero Felipe Zenobio y subió al marcador.