Vélez igualó 1 a 1 con Tigre en el interzonal de la fecha 10 del reiniciado Torneo Apertura

Vélez pudo igualar con un penal polémico en el complemento en cancha de Tigre. Así se mantiene como líder e invicto de la Zona A del Torneo Apertura

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Brian Romero festeja su gol depenal que le dio la igualdad a Vélez en su visita a Tigre por la 10ª fecha del Torneo Apertura.

Este martes por la noche Vélez igualó 1-1 con Tigre y aprovechó el empate de Unión para mantenerse puntero y con cuatro puntos de ventaja en la Zona A, donde está Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto además se mantiene invicto.

El partido por la 10ª fecha del Torneo Apertura se disputó en el estadio José Dellagiovanna, de Tigre, que se puso en ventaja a los 26 minutos del primer tiempo con un gran gol de taco del delantero David Romero. A los 23' del segundo tiempo Braian Romero puso de penal cifras definitorias.

futbol-velez-tigre (1)
El empate de V&eacute;lez en Victoria los mantiene como puntero e invicto de la Zona A del torneo Apertura.

Vélez es puntero e invicto de la Zona A del Torneo Apertura 2026

El empate de este martes lo mantiene a Vélez Sarsfield como líder de la Zona A del Apertura, con 19 unidades, mientras que Unión de Santa Fe es el escolta con 15 puntos. Los del Fortín son, junto a Defensa y Justicia (juega este miércoles) los únicos invictos. Tienen 5 encuentros ganados y 4 empates.

En tanto Tigre es escolta de Independiente Rivadavia (17) en la Zona B, con 4 triunfos, 4 empates y 1 derrota.

Vélez jugará por la fecha 11° visitando a Platense el sábado 14 a las 19.

El Fortín salvó el punto en Tigre

El equipo de Tigre abrió el marcador a los 26 minutos del primer tiempo, con un córner al primer palo que permitió el anticipo de David Romero, goleador del torneo con cinco tantos, quien saltó para rematar con un taco que entró por el segundo poste.

Vélez encontró en un penal la igualdad a los 19 minutos, por medio de una mano extendida dentro del área del defensor Federico Álvarez.

El encargado de rematar fue el delantero Braian Romero, que cumplió 100 partidos con esta camiseta, ejecutó la pena máxima a los 22 minutos y cruzó un derechazo bajo y suave que engaño al arquero Felipe Zenobio y subió al marcador.

