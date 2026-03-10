HBO Max acaba de lanzar esta espectacular serie en la que te sorprenderá un despiadado asesino con su doble vida de buen padre de familia, se trata de Memoria de un asesino.
Es un éxito mundial la tremenda serie del asesino más despiadado y buen padre de familia
HBO Max acaba de lanzar esta espectacular serie en la que te sorprenderá un despiadado asesino con su doble vida de buen padre de familia
Un justiciero/superhéroe/criminal que vive una doble vida es uno de los géneros favoritos de la televisión policial, protagonizada por Patrick Dempsey, le da un giro al agregar Alzheimer a la mezcla.
Angelo (Patrick Dempsey) compagina felizmente su doble vida como sicario y vendedor de fotocopiadoras (y padre) cuando descubre que la muerte de su esposa no fue un accidente, sino una trampa.
Memoria de un asesino sigue a Angelo mientras lidia con su salud deteriorada mientras intenta proteger a su hija embarazada, una misión que lo obliga a perseguir fantasmas de su pasado.
HBO Max: de qué trata la serie Memoria de un asesino
La reseña de la gran serie Memoria de un asesino está protagonizada por Patrick Dempsey en el papel de un asesino a sueldo que lucha contra una enfermedad que le altera la vida.
Angelo Doyle (Patrick Dempsey) lleva una doble vida como asesino a sueldo que trabaja para Dutch , propietario de un restaurante italiano y jefe del crimen en Nueva York.
Sin que su jefe lo sepa, Angelo tiene una familia, formada por su hija adulta María y su marido Jeff (Daniel David Stewart), que creen que es un vendedor de fotocopiadoras de éxito.
Ha conseguido mantener separados los dos mundos, pero cada vez es más difícil mantenerlos separados, sobre todo ahora que está mostrando los primeros signos de la enfermedad de Alzheimer.
HBO Max: reparto de la serie Memoria de un asesino
- Patrick Dempsey como Angelo Doyle
- Ian Matthews como Earl Hancock
- Richard Clarkin como Michael Doyle
- Al Sapienza como el detective Eddie Marino
- Jenny Raven como Henderson
- Daniel David Stewart como Jeff
- Dean Armstrong como el agente Killian
- Moni Ogunsuyi como Rebecca Castillo