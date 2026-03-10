Es un éxito mundial la tremenda serie del asesino más despiadado y buen padre de familia

Memoria de un asesino sigue a Angelo mientras lidia con su salud deteriorada mientras intenta proteger a su hija embarazada, una misión que lo obliga a perseguir fantasmas de su pasado.

HBO Max: de qué trata la serie Memoria de un asesino

La reseña de la gran serie Memoria de un asesino está protagonizada por Patrick Dempsey en el papel de un asesino a sueldo que lucha contra una enfermedad que le altera la vida.

Angelo Doyle (Patrick Dempsey) lleva una doble vida como asesino a sueldo que trabaja para Dutch , propietario de un restaurante italiano y jefe del crimen en Nueva York.

memoria1

Sin que su jefe lo sepa, Angelo tiene una familia, formada por su hija adulta María y su marido Jeff (Daniel David Stewart), que creen que es un vendedor de fotocopiadoras de éxito.

Ha conseguido mantener separados los dos mundos, pero cada vez es más difícil mantenerlos separados, sobre todo ahora que está mostrando los primeros signos de la enfermedad de Alzheimer.

HBO Max: reparto de la serie Memoria de un asesino

Patrick Dempsey como Angelo Doyle

Ian Matthews como Earl Hancock

Richard Clarkin como Michael Doyle

Al Sapienza como el detective Eddie Marino

Jenny Raven como Henderson

Daniel David Stewart como Jeff

Dean Armstrong como el agente Killian

Moni Ogunsuyi como Rebecca Castillo

Tráiler de la serie Memoria de un asesino