Outlander: 6 teorías que explican qué podría pasar en su última temporada

La familia se reúne en Fraser's Ridge una vez terminada la guerra. Jamie y Claire recuerdan y le cuentan su historia de amor a sus nietos.

TEORÍA 2

La vida es un ciclo, es infinita. Es por eso que Claire y Jamie volverán al lugar donde comenzó su historia de amor: Lallybroch en Escocia.

TEORÍA 3

A lo largo de la octava y última temporada obtendremos las evidencias necesarias sobre el fantasma de Jamie que cumplió su promesa. Recordemos que dicho fantasma aparece en el primer episodio de Outlander.

TEORÍA 4

Veremos a Jamie Fraser morir en la guerra. Estará rodeado de todos sus familiares después de haber sido faltamente herido en batalla.

TEORÍA 5

Jamie consigue viajar al futuro de una forma u otra, y toda su familia lo sigue en el viaje.

TEORÍA 6

Veremos a Claire morir rodeada de todos sus familiares después de haber tratado a los heridos en la batalla.

Hay un detalle que no debe pasar desapercibido, y es que puede ocurrir que el padre de Claire, Henry Beauchamp, podría viajar en el tiempo y encontrarse con su hija (ya convertida en una mujer adulta). Esta teoría comenzó a surgir en redes sociales tras el final de la primera temporada de "Blood of my Blood", serie que también puede verse en Disney Plus y que trata sobre las historias de amor de los padres de Jamie y de Claire.