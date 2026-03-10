La última temporada de la serie Outlander ya se estrenó en la plataforma de Disney Plus. Se estrenará un episodio por semana y los fanáticos de esta historia ya están pensando diversas teorías que se refieren a cómo será su tan esperado final.
Outlander: 6 teorías que explican qué podría pasar en su última temporada
Los fanáticos de Outlander ya han comenzado a pensar diversas teorías sobre qué ocurrirá en el final de esta serie
A continuación te dejamos 6 de esas teorías. ¿Cuál crees que ocurrirá y cómo terminará la historia de amor de Jaime y Claire?
Outlander: 6 teorías que explican qué podría pasar en su última temporada
TEORÍA 1
La familia se reúne en Fraser's Ridge una vez terminada la guerra. Jamie y Claire recuerdan y le cuentan su historia de amor a sus nietos.
TEORÍA 2
La vida es un ciclo, es infinita. Es por eso que Claire y Jamie volverán al lugar donde comenzó su historia de amor: Lallybroch en Escocia.
TEORÍA 3
A lo largo de la octava y última temporada obtendremos las evidencias necesarias sobre el fantasma de Jamie que cumplió su promesa. Recordemos que dicho fantasma aparece en el primer episodio de Outlander.
TEORÍA 4
Veremos a Jamie Fraser morir en la guerra. Estará rodeado de todos sus familiares después de haber sido faltamente herido en batalla.
TEORÍA 5
Jamie consigue viajar al futuro de una forma u otra, y toda su familia lo sigue en el viaje.
TEORÍA 6
Veremos a Claire morir rodeada de todos sus familiares después de haber tratado a los heridos en la batalla.
Hay un detalle que no debe pasar desapercibido, y es que puede ocurrir que el padre de Claire, Henry Beauchamp, podría viajar en el tiempo y encontrarse con su hija (ya convertida en una mujer adulta). Esta teoría comenzó a surgir en redes sociales tras el final de la primera temporada de "Blood of my Blood", serie que también puede verse en Disney Plus y que trata sobre las historias de amor de los padres de Jamie y de Claire.