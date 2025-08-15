Con 23 años

Con 23 años, así se ve hoy el pequeño Fergus de la serie Outlander

Outlander es una de las series más exitosas de la historia del entretenimiento. La misma lleva 7 temporadas estrenadas, y recientemente se sumó una precuela titulada Blood of my Blood, la cual ya está cosechando fanáticos en todo el mundo.

Uno de los personajes más queridos de la saga Outlander es el de Fergus, un niño que se cruza en el camino de Jamie y Claire cuando ambos pasan una temporada en Francia. Si bien el personaje de Fergus crece a lo largo de las temporadas, muchos aún se acuerdan del niño que lo interpretó en la segunda temporada.

Estamos hablando del actor Romann Berrux, quien actualmente tiene 23 años.

¿Cómo se ve hoy el actor que hizo de Fergus en Outlander?

Romann Berrux es un actor francés que comenzó a trabajar como actor de doblaje en 2011 en la película Kirikou et les hommes et les femmes donde prestó su voz para el personaje de Kirikou.

En 2013 se unió al elenco de la serie Détectives donde interpretó a Hugo Roche, hasta 2014. Un año después se sumó al elenco de Outlander, donde interpretó a Fergus Fraser. Este papel le permitió saltar a la fama, pero luego fue reemplazado por el actor César Domboy quien interpretó a Fergus en su edad adulta.

Romann Berrux.

Uno de sus últimos trabajos fue la serie francesa Jeux D'Influence, donde interpreta a Damien Forrest.

¿Cuándo se estrena la última temporada de Outlander?

La octava temporada de Outlander tendrá un total de 10 episodios, tal como confirmó Starz. El relato tomará como base principal la novela Go Tell the Bees That I Am Gone, noveno libro de la saga literaria.

Por el momento no han confirmado la fecha exacta del estreno de la última temporada de Outlander, pero se sabe que será a comienzos del 2026. Mientras tanto los fanáticos de esta historia podrán entretenerse con la precuela Blood of my Blood, la cual está disponible en la plataforma Disney Plus.

