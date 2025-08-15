Con 23 años, así se ve hoy el pequeño Fergus de la serie Outlander

Embed - Outlander | Season 3, Episode 2 Clip: Fergus | STARZ

¿Cómo se ve hoy el actor que hizo de Fergus en Outlander?

Romann Berrux es un actor francés que comenzó a trabajar como actor de doblaje en 2011 en la película Kirikou et les hommes et les femmes donde prestó su voz para el personaje de Kirikou.

En 2013 se unió al elenco de la serie Détectives donde interpretó a Hugo Roche, hasta 2014. Un año después se sumó al elenco de Outlander, donde interpretó a Fergus Fraser. Este papel le permitió saltar a la fama, pero luego fue reemplazado por el actor César Domboy quien interpretó a Fergus en su edad adulta.

Uno de sus últimos trabajos fue la serie francesa Jeux D'Influence, donde interpreta a Damien Forrest.

¿Cuándo se estrena la última temporada de Outlander?

La octava temporada de Outlander tendrá un total de 10 episodios, tal como confirmó Starz. El relato tomará como base principal la novela Go Tell the Bees That I Am Gone, noveno libro de la saga literaria.

Por el momento no han confirmado la fecha exacta del estreno de la última temporada de Outlander, pero se sabe que será a comienzos del 2026. Mientras tanto los fanáticos de esta historia podrán entretenerse con la precuela Blood of my Blood, la cual está disponible en la plataforma Disney Plus.