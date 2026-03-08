Pedro Pascal brilla con la comedia más divertida y romántica

Ante estos acontecimientos, Lucy tendrá que decidir entre el hombre ideal o el hombre que realmente ama, pero con un futuro incierto.

Materialistas no es la típica película de comedia romántica y para aquellos que no conozcan el proyecto anterior de la cineasta surcoreana será una sorpresa e incluso los incomodé, pero no dejará indiferente a ninguno.

Es un filme necesario que reflexiona acerca sobre la autenticidad en tiempos donde el “amor parece ser una moneda de cambio”.

En Materialistas, Song -su director- critica el efecto del capitalismo en el amor a través de una casamentera moderna que une a las personas en base a parámetros estrictamente financieros y físicos.

La directora pone a esta joven entre las cuerdas cuando, por azares del destino, debe elegir entre el hombre ideal y millonario o el exnovio al que siempre amó y pobre.

HBO Max: de qué trata la película Materialistas

Lucy es una joven casamentera de Nueva York que se encarga de unir solteros para encontrar la pareja perfecta. Sin embargo, su mundo se desestabiliza al encontrarse atrapada en un triángulo amoroso con Harry, un apuesto financiero multimillonario, y su exnovio John, un actor de poco éxito.

HBO Max: reparto de la película Materialistas

Dakota Johnson

Chris Evans

Pedro Pascal

Zoe Winters

Marin Ireland

