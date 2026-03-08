Pedro Pascal brilla con la comedia más divertida y romántica

Pedro Pascal es uno de los actores más prolíficos de los últimos tiempos, en esta gran comedia romántica se luce, se trata de Materialistas y HBO Max la tiene en su extenso catálogo.
La historia de Materialistas se centra en Lucy (Dakota Johnson), una neoyorquina que trabaja en una compañía que se encarga de concretar citas, aunque es muy exitosa al lograr nueve casamientos, su vida amorosa es inexistente.
Hasta que un día conoce a Harry (Pedro Pasacal), el candidato perfecto al ser millonario, educado y bien parecido, sin embargo, al mismo tiempo, la casamentera tendrá un reencuentro inesperado con John (Chris Evans), su exnovio, un mesero y aspirante a actor que vive con roommates para poder solventar su renta.
Ante estos acontecimientos, Lucy tendrá que decidir entre el hombre ideal o el hombre que realmente ama, pero con un futuro incierto.
Materialistas no es la típica película de comedia romántica y para aquellos que no conozcan el proyecto anterior de la cineasta surcoreana será una sorpresa e incluso los incomodé, pero no dejará indiferente a ninguno.
Es un filme necesario que reflexiona acerca sobre la autenticidad en tiempos donde el “amor parece ser una moneda de cambio”.
En Materialistas, Song -su director- critica el efecto del capitalismo en el amor a través de una casamentera moderna que une a las personas en base a parámetros estrictamente financieros y físicos.
La directora pone a esta joven entre las cuerdas cuando, por azares del destino, debe elegir entre el hombre ideal y millonario o el exnovio al que siempre amó y pobre.
HBO Max: de qué trata la película Materialistas
HBO Max: reparto de la película Materialistas
- Dakota Johnson
- Chris Evans
- Pedro Pascal
- Zoe Winters
- Marin Ireland