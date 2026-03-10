En un partido lleno de bloopers, Atlético de Madrid goleó al Tottenham con un doblete de Julián Álvarez

Atlético de Madrid, con un doblete deJulián Álvarez, goleó al Tottenham este martes por 5 a 2, de local, por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El partido estuvo plagado de bloopers y donde el arquero debutante en el equipo inglés Antonin Kinsky fue protagonista.
En un gran partido que se jugó en el Estadio Metropolitano, el Colchonero se impuso con los goles de Julián Álvarez (2), Robin Le Normand, Marcos Llorente y Antoine Griezmann. Para el equipo inglés, donde Cuti Romero fue titular, descontaron Pedro Porro y Dominic Solanke.
Antonin Kinsky tuvo un partido terrible
El primer gol de un partido terrible para el joven arquero Antonin Kinsky llegó a los cinco minutos, cuando el guardameta se resbaló en una salida desde el fondo y le entregó la pelota al delantero Ademola Lookman, que habilitó el pase atrás de Julián Álvarez para la definición al gol de Llorente.
Embed
A los 13 minutos un nuevo resbalón, esta vez del defensor Micky Van de Ven, dejó mano a mano a Griezmann, que encaró al arquero rival y anotó.
Solo un minuto después, Kinsky recibió un pase atrás y conectó mal la pelota en su intento de salir jugando, sirviéndole el gol en bandeja a Julián Álvarez, quien puso el tercero. El arquero fue reemplazado a los 17 minutos del partido.
El conjunto local marcó el cuarto a los 21 minutos, cuando Robin Le Normand pudo aprovechar un rebote del arquero Guglielmo Vicario después de un cabezazo y anotó
La visita descontó a los 25 minutos, mediante una buena jugada individual del delantero Richarlison, cuyo centro atrás asistió el derechazo cruzado de Porro.
A los nueve minutos del segundo tiempo Griezmann habilitó de taco la corrida de Julián Álvarez, que avanzó desde atrás de la mitad de la cancha hasta el área grande y cruzar un remate bajo para el 5-1.
En 30 minutos el que se confundió en la salida fue el arquero del equipo albirrojo, que le entregó la pelota al rival y permitió el mano a mano de Solanke, que descontó.