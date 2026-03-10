En un partido lleno de bloopers, Atlético de Madrid goleó al Tottenham con un doblete de Julián Álvarez

Embed

A los 13 minutos un nuevo resbalón, esta vez del defensor Micky Van de Ven, dejó mano a mano a Griezmann, que encaró al arquero rival y anotó.

julian-alvarez Julián Álvarez festeja uno de los goles del Colchonero.

Solo un minuto después, Kinsky recibió un pase atrás y conectó mal la pelota en su intento de salir jugando, sirviéndole el gol en bandeja a Julián Álvarez, quien puso el tercero. El arquero fue reemplazado a los 17 minutos del partido.

El conjunto local marcó el cuarto a los 21 minutos, cuando Robin Le Normand pudo aprovechar un rebote del arquero Guglielmo Vicario después de un cabezazo y anotó

La visita descontó a los 25 minutos, mediante una buena jugada individual del delantero Richarlison, cuyo centro atrás asistió el derechazo cruzado de Porro.

antonin-kinsky Antonin Kinsky fue reemplazado por su mal desempeño.

A los nueve minutos del segundo tiempo Griezmann habilitó de taco la corrida de Julián Álvarez, que avanzó desde atrás de la mitad de la cancha hasta el área grande y cruzar un remate bajo para el 5-1.

En 30 minutos el que se confundió en la salida fue el arquero del equipo albirrojo, que le entregó la pelota al rival y permitió el mano a mano de Solanke, que descontó.