Vuelven a estar de moda: los nombres de abuelos que ahora eligen para los recién nacidos.

Nombres de niña que están de regreso

Los nombres de niña son lo que más discusión generan en la familia. Entre los nombres que más aparecen para las recién nacidas está Amalia, de suave sonoridad y raíces germánicas, apreciado por su mezcla de dulzura y carácter. Otro que va ganabndo especio es Antonia, que vuelve por su presencia imponente y elegante. Dolores sorprende por su carga simbólica y profundidad; padres que buscan un nombre con identidad lo eligen por su sonoridad y significado emocional.

También aparece un nombre muy antiguo como Josefina, muy fino y ligado a la idea de abundancia y crecimiento. Aunque es un nombre largo tiene un encanto clásico. Helena tiene que ver con un sentido de luz y belleza, por eso muchos la consideran serena y refinada. María es un nombre muy clásico ya que siempre se encuentra vigente acompañando a otro que en algunos casos puede ser más largo y gana protagonismo por su arraigo cultural. Otro que vuelve a ser conderado es Matilde, un nombre que aporta un equilibrio entre delicadeza y fortaleza que suele convencer a parejas jóvenes.

Nombres de varón en alza

Para los nombres de varón que se encuentran entre los más antiguos resurge Antonio, que se lo relaciona con una figura tradicional que evoca carácter y autoridad. Benjamín aparece con sentido afectivo de "hijo querido", que se coloca entre los favoritos, aunque no había perdido mucha relevancia.

Felipe es un nombre que regresa con aire señorial, que suena muy querible, mientras que Hugo conserva su aura de nombre breve e inteligente. Joaquín y Lorenzo aportan un estilo clásico y elegante, que no habían perdido vigencia pero que ahora parecen atraer a los mayores por su sonoridad.

Bebes recien niños

Pedro aparece otra vez por su fuerza directa y su origen latino o griego. Puede ser considerado un poco más popular como Ramón, Ernesto, Manuel, Ricardo y Leandro, todos con tono familiar que tienen su diminutivo que suena muy cariñoso.

Los registros civiles muestran que estos nombres vienen ganando popularidad y las redes replican ejemplos de abuelos con esos nombres. En muchas familias, estos nombres son elegidos con sumo cuidado y en muchos casos tienen que simpatizar con el apellido y pensar en posibles apodos.

En todos los casos, los nombres considerados antiguos suelen envejecer bien y muchas veces cuentan historias familiares que los padres valoran. Son nombres ideales para aquellos padres que buscan continuidad cultural o tradición familiar, recuperando peso y sentido de identidad de una nueva generación.