Cómo eliminar a piojos y liendres usando un poco de aceite de oliva: remedio casero efectivo

La llegada de los brotes de liendres y piojos en las escuelas suele ser una pesadilla para los padres. Ante la resistencia que muchos parásitos han desarrollado a los químicos convencionales, los métodos naturales ganan terreno sobre los productos químicos y tradicionales.
Entre ellos, el aceite de oliva se ha consolidado como uno de los recursos más eficaces, seguros y económicos para combatir piojos y liendres. ¿Por qué este producto de cocina es el mejor aliado y cómo aplicarlo correctamente?
La efectividad del aceite de oliva contra los piojos
A diferencia de los champús comerciales que atacan el sistema nervioso del insecto, el aceite de oliva actúa mediante un mecanismo físico: la asfixia. Los piojos respiran a través de pequeños orificios en su cuerpo llamados espiráculos.
Al cubrir el cabello con una capa densa de aceite de oliva, estos orificios se tapan, inmovilizando y eliminando al parásito adulto en pocas horas.
Además, su textura oleosa es clave para combatir las liendres. Estos huevos se adhieren firmemente a la fibra capilar mediante una sustancia pegajosa natural. El aceite ayuda a lubricar el cabello, facilitando que las liendres se deslicen y se desprendan durante el peinado.
El ciclo de vida del piojo es rápido. Por ello, se recomienda repetir este proceso de aceite de oliva a los 7 días de la primera aplicación.
Esto asegura que cualquier larva que haya eclosionado de una liendre olvidada sea eliminada antes de que pueda poner nuevos huevos.
Cómo aplicar el tratamiento, paso a paso
Para que este remedio casero sea realmente efectivo, la constancia es fundamental. Sigue estos pasos:
- Impregnar el cabello: aplica una cantidad generosa de aceite de oliva virgen o común sobre el cabello seco. Asegúrate de cubrir desde la raíz hasta las puntas, haciendo énfasis en la nuca y detrás de las orejas.
- El tiempo de espera: cubre la cabeza con una gorra de ducha o papel film. Para que la asfixia sea efectiva, el aceite debe actuar al menos durante 3 o 4 horas. Muchos expertos recomiendan dejarlo actuar toda la noche.
- El uso de la liendrera: antes de lavar el cabello, pasa un peine fino de metal. Notarás que los piojos salen sin resistencia y las liendres se deslizan suavemente.
- Lavado profundo: lava el cabello con abundante agua tibia y champú. Un truco útil es aplicar el champú directamente sobre el aceite antes de mojar el pelo para emulsionar la grasa.