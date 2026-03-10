Cómo eliminar a piojos y liendres usando un poco de aceite de oliva: remedio casero efectivo

Al cubrir el cabello con una capa densa de aceite de oliva, estos orificios se tapan, inmovilizando y eliminando al parásito adulto en pocas horas.

Además, su textura oleosa es clave para combatir las liendres. Estos huevos se adhieren firmemente a la fibra capilar mediante una sustancia pegajosa natural. El aceite ayuda a lubricar el cabello, facilitando que las liendres se deslicen y se desprendan durante el peinado.

Aceite de oliva.jpg El aceite de oliva puede ser efectivo contra los piojos y las liendres.

El ciclo de vida del piojo es rápido. Por ello, se recomienda repetir este proceso de aceite de oliva a los 7 días de la primera aplicación.

Esto asegura que cualquier larva que haya eclosionado de una liendre olvidada sea eliminada antes de que pueda poner nuevos huevos.

Cómo aplicar el tratamiento, paso a paso

Para que este remedio casero sea realmente efectivo, la constancia es fundamental. Sigue estos pasos: