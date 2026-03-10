Franco Colapinto se sinceró en la previa del GP de China de Fórmula 1: "Todavía me sorprende"

El argentino comenzó la temporada con un discreto 14to puesto en Australia, donde recibió una penalización de stop and go que rápidamente catapultó sus posibilidades de sumar puntos.

Embed - La largada de Colapinto en el GP de Australia

Franco Colapinto antes del GP de China de Fórmula 1

Ya metido en lo que será el GP de China de Fórmula 1, Franco Colapinto (Alpine) tomó el debut en Australia como un aprendizaje: "Tuvimos que enfrentarnos a una tarea difícil con la penalización inicial, pero es algo de lo que aprenderemos manteniéndonos unidos como equipo tanto en los momentos buenos como en los malos”.

colapinto 2

Este fin de semana tendrá una buena oportunidad para dejar atrás este resultado, ya que se viene el GP de China, que es otro de los circuitos en lo que todavía no compitió: "Es muy difícil saber cómo va a ser la pista con estos coches y, como es el primer fin de semana de sprint del año, solo tenemos una hora el viernes para averiguarlo. Va a ser un gran reto para todos. Tenemos que ser muy adaptables y empezar con buen pie, ya que hay mucho que aprender. Estoy deseando ver cómo se desarrolla todo”.

El GP de China de Fórmula 1 2026

El Gran Premio de China se llevará a cabo en el Circuito de Shanghái, que tiene una extensión de 5,451 kilómetros y 16 curvas. El último ganador en estae trazado fue el australiano Oscar Piastri, de McLaren.

Este año será la primera vez que Colapinto participe en el Gran Premio de China.

Los horarios del GP de China

Viernes 13/3

Práctica libre a las 00:30

Clasificación sprint a las 4:30

Sábado 14/3

Sprint a las 00:00

Clasificación a las 4

Domingo 15/3

Carrera a las 4

Televisa en vivo Fox Sports y Disney Plus.