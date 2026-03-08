Cómo quedó Julián Santero en el campeonato del Turismo Carretera tras hacer historia con BMW

Con su BMW Julián Santero se quedó con un gran triunfo en la final disputada en Viedma, Río Negro, por la segunda fecha del campeonato 2026 de Turismo Carretera.
Con su BMW Julián Santero se quedó con un gran triunfo en la final disputada en Viedma, Río Negro, por la segunda fecha del campeonato 2026 de Turismo Carretera.
Detrás del Mendocino Volador, de 32 años, completaron el podio los Ford Mustang de Mauricio Lambiris y Elio Craparo, que quedaron a 9/10 y 3"753 del líder, respectivamente.
Con el triunfo, luego de haber sido excluido de la carrera anterior, Santero quedó 10mo en el campeonato con 47 puntos, mientras que el líder del mismo es el Dodge Challenger de Jonatan Castellano, con 70 unidades, seguido por el mencionado Lambiris, a 5,5 puntos de distancia.
Campeón de 2024, Julián Santero tuvo una gran carrera en Viedma y pudo conseguir su primer triunfo válido en el año, al haber ganado la anterior edición en El Calafate pero haber sido descalificado de la misma por no pasar la revisión técnica, con valores antirreglamentarios en la compresión de su motor Ford.
El mendocino tuvo un fin de semana inmejorable: consiguió la pole position, se impuso en su serie clasificatoria y ganó la final sin dejar dudas, quedándose también con la vuelta más rápida.
Su victoria fue histórica, también, porque se trató de la primera de la historia de BMW en la categoría, habiendo sido incorporada como la séptima marca a partir de la fecha pasada y con el M4 como el modelo utilizado por el mendocino.
Con el campeonato en mente, la mejor maniobra de la tarde fue ejecutada por Lambiris, que marchaba tercero por detrás de Craparo y aprovechó a fondo la succión para llegar al segundo puesto en la decimoctava vuelta.
Con una participación mejor a la conseguida en El Calafate, había terminado P14, el uruguayo Lambiris se posiciona segundo en el campeonato 2026 del TC y continúa buscando su primer título en la categoría, al haber sido subcampeón en 2021 y 2024 y tercero en el campeonato del año pasado.
La situación más llamativa de la final fue la gran cantidad de autos que la disputaron, 58, siendo el record de los últimos 15 años.
Lógicamente esto generó una mayor cantidad de choques de la habitual, siendo uno de los damnificados el vigente campeón Agustín Canapino, con Chevrolet Camaro, quien tuvo que abandonar en las dos primeras carreras del año.
La tercera fecha llegará a fines de marzo, el fin de semana del domingo 29, en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén.