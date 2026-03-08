Cómo quedó Julián Santero en el campeonato del Turismo Carretera tras hacer historia con BMW

Campeón de 2024, Julián Santero tuvo una gran carrera en Viedma y pudo conseguir su primer triunfo válido en el año, al haber ganado la anterior edición en El Calafate pero haber sido descalificado de la misma por no pasar la revisión técnica, con valores antirreglamentarios en la compresión de su motor Ford.

Un fin de semana inmejorable e histórico para Julián Santero

El mendocino tuvo un fin de semana inmejorable: consiguió la pole position, se impuso en su serie clasificatoria y ganó la final sin dejar dudas, quedándose también con la vuelta más rápida.

santero 4

Su victoria fue histórica, también, porque se trató de la primera de la historia de BMW en la categoría, habiendo sido incorporada como la séptima marca a partir de la fecha pasada y con el M4 como el modelo utilizado por el mendocino.

Con el campeonato en mente, la mejor maniobra de la tarde fue ejecutada por Lambiris, que marchaba tercero por detrás de Craparo y aprovechó a fondo la succión para llegar al segundo puesto en la decimoctava vuelta.

Con una participación mejor a la conseguida en El Calafate, había terminado P14, el uruguayo Lambiris se posiciona segundo en el campeonato 2026 del TC y continúa buscando su primer título en la categoría, al haber sido subcampeón en 2021 y 2024 y tercero en el campeonato del año pasado.

Una final muy especial para el Turismo Carretera

La situación más llamativa de la final fue la gran cantidad de autos que la disputaron, 58, siendo el record de los últimos 15 años.

Lógicamente esto generó una mayor cantidad de choques de la habitual, siendo uno de los damnificados el vigente campeón Agustín Canapino, con Chevrolet Camaro, quien tuvo que abandonar en las dos primeras carreras del año.

La tercera fecha llegará a fines de marzo, el fin de semana del domingo 29, en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén.