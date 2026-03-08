La probable sede de la Finalissima entre la Selección argentina y España sino se juega en Qatar

El estadio Da Luz de Lisboa es el principal favorito para ser sede del encuentro, mientras que el Olímpico romano es la alternativa que manejan los dirigentes de ambas confederaciones.

La Finalissima entre España y la Selección argentina

En diciembre pasado tanto la UEFA como la Conmebol oficializaron al Estadio de Lusail como el escenario del partido entre Argentina y España, mientras que luego se confirmó que se jugaría el viernes 27 de marzo a las 21 hora de Qatar (las 15 en Argentina).

Debido a los conflictos bélicos en la región y la suspensión temporal de la actividad deportiva en Qatar, la Federación Española (RFEF), la AFA y ambas confederaciones están analizando un cambio de ubicación por motivos de seguridad.

Se espera que esta semana haya una decisión final respecto de mantener o mudar la sede.