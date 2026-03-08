La probable sede de la Finalissima entre la Selección argentina y España sino se juega en Qatar

Una reunión entre autoridades de la UEFA, Conmebol y el gobierno de Qatar definirá en las próximas horas la sede de la Finalissima entre la Selección argentina y España.
El duelo entre los campeones de la Copa América y la Euro está programado para el viernes 27 de marzo en el estadio de Lusail, en Qatar, pero los últimos acontecimientos en Medio Oriente hacen más que probable un cambio de sede.
La clave está en que se pueda resolver la rescisión del contrato con Qatar y en ese caso hay dos sedes que aparecen con más posibilidades que son Lisboa y Roma, capitales de Portugal e Italia, respectivamente.
El estadio Da Luz de Lisboa es el principal favorito para ser sede del encuentro, mientras que el Olímpico romano es la alternativa que manejan los dirigentes de ambas confederaciones.
En diciembre pasado tanto la UEFA como la Conmebol oficializaron al Estadio de Lusail como el escenario del partido entre Argentina y España, mientras que luego se confirmó que se jugaría el viernes 27 de marzo a las 21 hora de Qatar (las 15 en Argentina).
Debido a los conflictos bélicos en la región y la suspensión temporal de la actividad deportiva en Qatar, la Federación Española (RFEF), la AFA y ambas confederaciones están analizando un cambio de ubicación por motivos de seguridad.
Se espera que esta semana haya una decisión final respecto de mantener o mudar la sede.