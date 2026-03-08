La gran reacción de Russell tras la maniobra de Colapinto en el inicio del GP de Australia

Con una gran maniobra el joven de Pilar logró esquivar al auto inmóvil, evitando un impacto a alta velocidad que hubiera provocado un abandono masivo y una bandera roja inmediata.

La gran reacción de Russell ante la maniobra de Colapinto

LA INCREÍBLE REACCIÓN DE LOS PILOTOS A LA SALVADA DE COLAPINTO EN LA LARGADA DEL GP DE AUSTRALIA



La maniobra de Franco Colapinto que sorprendió a George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc al esquivar a Liam Lawson en plena largada del Gran Premio de Australia. El… https://t.co/rfb7L9mFBg pic.twitter.com/lf4MP1osN9 — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) March 8, 2026

Sin embargo, mientras transcurrían las primeras vueltas el piloto de 22 años recibió un Stop and Go tras el error en el procedimiento de largada, el cual lo cumplió en el quinto giro debido a un error de un mecánico de Alpine.

maniobra-colapinto1 Colapinto tiene grandes reflejos.

El hecho se produjo antes de la vuelta previa, cuando un mecánico de Alpine miró dos veces su reloj y movió el auto de Colapinto hacia atrás al creer que el coche estaba mal ubicado en el cajón de largada. El integrante del equipo francés lo hizo delante de un veedor de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que se encontró parado al lado del muro de los boxes.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

Horarios del GP de China

Viernes 13 de marzo

FP1: 00:30hs

Qualy sprint: 04:30hs

Sábado 14 de marzo

Carrera sprint: 00:00hs

Clasificación: 04.00hs

Domingo 15 de marzo