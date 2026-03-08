Inicio Ovación Automovilismo George Russell
Automovilismo

La gran reacción de Russell tras la maniobra de Colapinto en el inicio del GP de Australia

El piloto británico George Russell tuvo una gran reacción ante la maniobra que realizó Franco Colapinto en el GP de Australia de Fórmula 1

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
George Ruselle tuvo una gran reacción tras la maniobta de Colapinto.

George Ruselle tuvo una gran reacción tras la maniobta de Colapinto.

George Russell tuvo una gran reacción este domingo ante la maniobra que realizó Franco Colapinto en el GP de Australia de Fórmula 1 que evitó un gran choque. El piloto británico fue el ganador de la competencia y el argentino finalizó en el puesto 14.

En un circuito de Albert Park muy complicado, el piloto argentino fue protagonista de uno de los momentos más tensos de la largada, demostrando granndez reflejos para evitar un accidente que podría haber terminado con su carrera en los primeros metros.

maniobra-colapinto
La gran maniobra de Colapinto en el GP de Australia.

La gran maniobra de Colapinto en el GP de Australia.

Colapinto, que partió de la 16º posición, se encontró de frente con una situación crítica: uno de los autos de Racing Bulls quedó totalmente parado en su cajón de salida mientras el resto del pelotón aceleraba a fondo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/221radio/status/2030668856167907809&partner=&hide_thread=false

Con una gran maniobra el joven de Pilar logró esquivar al auto inmóvil, evitando un impacto a alta velocidad que hubiera provocado un abandono masivo y una bandera roja inmediata.

La gran reacción de Russell ante la maniobra de Colapinto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rivadavia630/status/2030650597578268943&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, mientras transcurrían las primeras vueltas el piloto de 22 años recibió un Stop and Go tras el error en el procedimiento de largada, el cual lo cumplió en el quinto giro debido a un error de un mecánico de Alpine.

maniobra-colapinto1
Colapinto tiene grandes reflejos.

Colapinto tiene grandes reflejos.

El hecho se produjo antes de la vuelta previa, cuando un mecánico de Alpine miró dos veces su reloj y movió el auto de Colapinto hacia atrás al creer que el coche estaba mal ubicado en el cajón de largada. El integrante del equipo francés lo hizo delante de un veedor de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que se encontró parado al lado del muro de los boxes.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

Horarios del GP de China

Viernes 13 de marzo

  • FP1: 00:30hs
  • Qualy sprint: 04:30hs

Sábado 14 de marzo

  • Carrera sprint: 00:00hs
  • Clasificación: 04.00hs

Domingo 15 de marzo

  • Carrera: 04:00hs

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas