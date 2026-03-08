La gran reacción de Russell tras la maniobra de Colapinto en el inicio del GP de Australia

En un circuito de Albert Park muy complicado, el piloto argentino fue protagonista de uno de los momentos más tensos de la largada, demostrando granndez reflejos para evitar un accidente que podría haber terminado con su carrera en los primeros metros.
Colapinto, que partió de la 16º posición, se encontró de frente con una situación crítica: uno de los autos de Racing Bulls quedó totalmente parado en su cajón de salida mientras el resto del pelotón aceleraba a fondo.
Sin embargo, mientras transcurrían las primeras vueltas el piloto de 22 años recibió un Stop and Go tras el error en el procedimiento de largada, el cual lo cumplió en el quinto giro debido a un error de un mecánico de Alpine.
El hecho se produjo antes de la vuelta previa, cuando un mecánico de Alpine miró dos veces su reloj y movió el auto de Colapinto hacia atrás al creer que el coche estaba mal ubicado en el cajón de largada. El integrante del equipo francés lo hizo delante de un veedor de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que se encontró parado al lado del muro de los boxes.