Harry Styles en Netflix: cuándo y a qué hora se estrena el concierto en Manchester

A continuación, los horarios para el resto de la región:

México: 13:00 hs.

Colombia y Perú: 14:00 hs.

Venezuela y Bolivia: 15:00 hs.

Chile: 16:00 hs.

España: 20:00 hs.

Una nueva era musical de Netflix

El especial, producido por Fulwell Entertainment (la misma productora detrás de sus grandes éxitos visuales), muestra a un Harry Styles maduro, explorando sonidos que van desde el pop psicodélico hasta el disco de los años 70. El repertorio incluye las 12 canciones de su nuevo disco, entre las que destacan el single "Aperture", además de versiones renovadas de clásicos como "Watermelon Sugar" y "As It Was".

Esta película en Netflix funciona como la antesala perfecta para su próxima gira mundial, "Together, Together Global Tour", que comenzará en mayo de 2026 y que promete devolver al ex One Direction a los primeros puestos de las listas de recaudación.

Este domingo a las 16, la plataforma de Netflix permitirá vivir "en primera fila" el show de Harry Styles, el que ya es considerado uno de los hitos musicales del año.