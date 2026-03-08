La espera terminó para las "harries". Tras años de un silencio relativo en los escenarios, Harry Styles está de regreso y lo hace por la puerta grande de la mano de Netflix. La plataforma estrena este domingo 8 de marzo la película "Harry Styles: Una noche en Manchester", un evento global que captura la esencia del artista.
Harry Styles en Netflix: cuándo y a qué hora se estrena el concierto en Manchester
Luego de años de un silencio relativo en los escenarios, Harry Styles está de regreso y lo hace por la puerta grande de la mano de Netflix
El show fue grabado apenas hace 48 horas, el viernes 6 de marzo, en el imponente estadio Co-op Live de Manchester, Inglaterra. No se trata de un concierto más: es la presentación oficial y primera interpretación en vivo de su cuarto álbum de estudio, titulado Kiss All the Time. Disco, Occasionally.
Harry Styles en Netflix: a qué hora se estrena en Argentina
Para los fanáticos, la cita frente a la pantalla ya tiene horario confirmado. Netflix lanzará el especial de forma simultánea en todo el mundo. En Argentina, el concierto estará disponible a partir de las 16:00 horas.
A continuación, los horarios para el resto de la región:
- México: 13:00 hs.
- Colombia y Perú: 14:00 hs.
- Venezuela y Bolivia: 15:00 hs.
- Chile: 16:00 hs.
- España: 20:00 hs.
Una nueva era musical de Netflix
El especial, producido por Fulwell Entertainment (la misma productora detrás de sus grandes éxitos visuales), muestra a un Harry Styles maduro, explorando sonidos que van desde el pop psicodélico hasta el disco de los años 70. El repertorio incluye las 12 canciones de su nuevo disco, entre las que destacan el single "Aperture", además de versiones renovadas de clásicos como "Watermelon Sugar" y "As It Was".
Esta película en Netflix funciona como la antesala perfecta para su próxima gira mundial, "Together, Together Global Tour", que comenzará en mayo de 2026 y que promete devolver al ex One Direction a los primeros puestos de las listas de recaudación.
Este domingo a las 16, la plataforma de Netflix permitirá vivir "en primera fila" el show de Harry Styles, el que ya es considerado uno de los hitos musicales del año.