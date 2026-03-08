Franco Colapinto finalizó en el 14º puesto en el GP de Australia de Fórmula 1, donde se impuso Russell

Franco Colapinto terminó en el 14° lugar este domingo en el Gran Premio de Australia, que marcó el inicio de la temporada de la Fórmula 1. El británico George Russell (Mercedes) fue el ganador de la competencia.
El italiano Andrea Kimi Antonelli y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completaron el podio.
La carrera fue una verdadera pesadilla para Colapinto de principioo a fin, ya que en los primeros metros tuvo que hacer gala de todos sus reflejos para esquivar milagrosamente al neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), a quien se le quedó el auto, en una maniobra que lo hizo caer de 14° al 17° puesto.
Unos minutos después, el pilarense tuvo que hacer un stop and go por una sanción que recibió debido a una infracción en la largada.
Colapinto paró en boxes para cambiar los neumáticos recién pasadas las 40 vueltas, cuando estaba muy lejos de poder pelear por ingresar a la zona de puntos, y pudo aguantar para terminar en el 14° puesto.
Pierre Gasly, el compañero de equipo de Colapinto, tuvo una buena labor, finalizó en el 10° puesto y pudo sumar un punto.
El británico George Russell (Mercedes) ganó la carrera tras luchar con el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton (Ferrari), a quienes pudo dejar atrás recién en la vuelta 29, cuando transcurría exactamente la mitad de la carrera.
Los otros pilotos que sumaron puntos fueron el británico Lando Norris (McLaren), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), los británicos Oliver Bearman (Haas) y Arvid Lindblad (Racing Bulls), el brasilero Gabriel Bortoleto (Audi) y Gasly.
La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será el fin de semana que viene, cuando se dispute el GP de China.
Abandonaron: Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) y Nico Hulkenberg (Audi)