Franco Colapinto finalizó en el 14º puesto en el GP de Australia de Fórmula 1, donde se impuso Russell

Unos minutos después, el pilarense tuvo que hacer un stop and go por una sanción que recibió debido a una infracción en la largada.

Colapinto paró en boxes para cambiar los neumáticos recién pasadas las 40 vueltas, cuando estaba muy lejos de poder pelear por ingresar a la zona de puntos, y pudo aguantar para terminar en el 14° puesto.

Pierre Gasly, el compañero de equipo de Colapinto, tuvo una buena labor, finalizó en el 10° puesto y pudo sumar un punto.

Russell ganó el GP de Australia de Fórmula 1

El británico George Russell (Mercedes) ganó la carrera tras luchar con el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton (Ferrari), a quienes pudo dejar atrás recién en la vuelta 29, cuando transcurría exactamente la mitad de la carrera.

antonelli-russell-leclerc Antonelli, Russell y Leclerc festejan al final de la carrera.

Los otros pilotos que sumaron puntos fueron el británico Lando Norris (McLaren), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), los británicos Oliver Bearman (Haas) y Arvid Lindblad (Racing Bulls), el brasilero Gabriel Bortoleto (Audi) y Gasly.

La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será el fin de semana que viene, cuando se dispute el GP de China.

Las posiciones finales en el GP de Australia:

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Oliver Bearman (Haas) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Alexander Albon (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz Jr. (Williams) Sergio Pérez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin)

Abandonaron: Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) y Nico Hulkenberg (Audi)