Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios

El GP de Australia ya es historia. El piloto argentino Franco Colapinto volverá a correr la semana próxima en la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo mundial.
Franco Colapinto ya dejó atrás el GP de Australia. El piloto argentino volverá a correr la semana próxima en la Fórmula 1
El GP de Australia ya es historia. El piloto argentino Franco Colapinto volverá a correr la semana próxima en la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo mundial.
Tras el GP de Australia, donde el pilarense Franco Colapinto finalizó en el puesto 14 (fue penalizado tras el error que cometió un mecánico de Alpine), la Formula 1 continuará su calendario con el GP de China, competencia que se correrá en la madrugada de Argentina.
La segunda fecha del campeonato tendrá lugar el próximo fin de semana en el Shanghai International Circuit, un circuito histórico que vuelve a recibir a la categoría con el formato que incluye carrera sprint, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
La actividad del GP de China comenzará en la madrugada del viernes 13 de marzo para Argentina, con la primera práctica libre desde las 00:30. Ese mismo día se disputará la clasificación para la carrera sprint a las 04:30.
El sábado 14 será el turno de la sprint a la medianoche, mientras que la clasificación para la carrera principal se desarrollará a partir de las 04:00.
Lo más importante llegará el domingo 15 de marzo, cuando se dispute la carrera del GP de China desde las 04:00 de la madrugada (hora argentina). Allí Colapinto buscará mejorar lo hecho en Australia y sumar experiencia en su primera temporada completa en la categoría con el equipo Alpine.
Horarios del GP de China
Viernes 13 de marzo
Sábado 14 de marzo
Domingo 15 de marzo