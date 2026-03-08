Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Automovilismo

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios

Franco Colapinto ya dejó atrás el GP de Australia. El piloto argentino volverá a correr la semana próxima en la Fórmula 1

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Franco Colapinto ya dejó atrás el GP de Australia de Fórmula 1 y espera la próxima carrera.

Franco Colapinto ya dejó atrás el GP de Australia de Fórmula 1 y espera la próxima carrera.

El GP de Australia ya es historia. El piloto argentino Franco Colapinto volverá a correr la semana próxima en la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo mundial.

Tras el GP de Australia, donde el pilarense Franco Colapinto finalizó en el puesto 14 (fue penalizado tras el error que cometió un mecánico de Alpine), la Formula 1 continuará su calendario con el GP de China, competencia que se correrá en la madrugada de Argentina.

colapinto
Colapinto finaliz&oacute; en el puesto 14 en el GP de Australia.

Colapinto finalizó en el puesto 14 en el GP de Australia.

La segunda fecha del campeonato tendrá lugar el próximo fin de semana en el Shanghai International Circuit, un circuito histórico que vuelve a recibir a la categoría con el formato que incluye carrera sprint, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La actividad del GP de China comenzará en la madrugada del viernes 13 de marzo para Argentina, con la primera práctica libre desde las 00:30. Ese mismo día se disputará la clasificación para la carrera sprint a las 04:30.

El sábado 14 será el turno de la sprint a la medianoche, mientras que la clasificación para la carrera principal se desarrollará a partir de las 04:00.

colapinto-2
Colapinto debe mejorar en la pr&oacute;xima carrera.

Colapinto debe mejorar en la próxima carrera.

Lo más importante llegará el domingo 15 de marzo, cuando se dispute la carrera del GP de China desde las 04:00 de la madrugada (hora argentina). Allí Colapinto buscará mejorar lo hecho en Australia y sumar experiencia en su primera temporada completa en la categoría con el equipo Alpine.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

Horarios del GP de China

Viernes 13 de marzo

  • FP1: 00:30hs
  • Qualy sprint: 04:30hs

Sábado 14 de marzo

  • Carrera sprint: 00:00hs
  • Clasificación: 04.00hs

Domingo 15 de marzo

  • Carrera: 04:00hs

Lo que viene para Colapinto en la Fórmula 1

  • GP de Japón: 27-29 de marzo.
  • GP de Baréin: 10-12 de abril.
  • GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril.
  • GP de Miami: 1-3 de mayo.
  • GP de Canadá: 22-24 de mayo.
  • GP de Mónaco: 5-7 de junio.
  • GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio.
  • GP de Austria: 26-28 de junio.
  • GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio.
  • GP de Bélgica: 17-19 de julio.
  • GP de Hungría: 24-26 de julio.
  • GP de Países Bajos: 21-23 de agosto.
  • GP de Italia: 4-6 de septiembre.
  • GP de España: 11-13 de septiembre.
  • GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre.
  • GP de Singapur: 9-11 de octubre.
  • GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre.
  • GP de México: 30 octubre - 1 noviembre.
  • GP de Brasil: 6-8 de noviembre.
  • GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre.
  • GP de Catar: 27-29 de noviembre.
  • GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre.

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas