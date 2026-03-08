Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios

La actividad del GP de China comenzará en la madrugada del viernes 13 de marzo para Argentina, con la primera práctica libre desde las 00:30. Ese mismo día se disputará la clasificación para la carrera sprint a las 04:30.

El sábado 14 será el turno de la sprint a la medianoche, mientras que la clasificación para la carrera principal se desarrollará a partir de las 04:00.

colapinto-2 Colapinto debe mejorar en la próxima carrera.

Lo más importante llegará el domingo 15 de marzo, cuando se dispute la carrera del GP de China desde las 04:00 de la madrugada (hora argentina). Allí Colapinto buscará mejorar lo hecho en Australia y sumar experiencia en su primera temporada completa en la categoría con el equipo Alpine.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

Horarios del GP de China

Viernes 13 de marzo

FP1: 00:30hs

Qualy sprint: 04:30hs

Sábado 14 de marzo

Carrera sprint: 00:00hs

Clasificación: 04.00hs

Domingo 15 de marzo

Carrera: 04:00hs

Lo que viene para Colapinto en la Fórmula 1