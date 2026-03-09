Calendario de feriados 2026: se viene un fin de semana XXL de cuatro días y ya hay fecha para el próximo

El 2026 ha comenzado con un ritmo intenso y, tras el reciente paso de los feriados de Carnaval en febrero, los argentinos ya tienen la mirada puesta en el calendario para organizar la próxima escapada. Todos quieren saber cuáles son los próximos feriados para descansar o viajar.
La buena noticia para los amantes de los viajes y el descanso es que no habrá que esperar mucho: marzo trae consigo un fin de semana extra largo de cuatro días.
Feriados 2026: el próximo descanso
El primer gran descanso que asoma en el horizonte tendrá lugar entre el sábado 21 y el martes 24 de marzo. Este periodo extendido se da en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Para conformar este "puente" turístico, el esquema quedó definido de la siguiente manera:
- Sábado 21 y domingo 22: Descanso habitual de fin de semana.
- Lunes 23 de marzo: Declarado como día no laborable con fines turísticos.
- Martes 24 de marzo: Feriado nacional inamovible.
Cómo se cobra este feriado de 2026
Es fundamental distinguir que el lunes 23, al ser "día no laborable", el descanso queda a disposición del empleador (excepto en administración pública y bancos). En cambio, el martes 24 rige la ley de descanso dominical, por lo que quienes deban cumplir tareas recibirán remuneración doble.
Feriados 2026: abril, el mes de la movilidad turística
Si marzo parece atractivo en cuanto feriados, abril de 2026 se perfila como el mes clave para el sector turístico debido a una coincidencia de fechas que generará otro fin de semana de cuatro días.
Del jueves 2 al domingo 5 de abril, se unificarán dos fechas de gran peso:
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (Feriado Nacional).
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (Festividad religiosa).
Esta combinación garantiza un periodo ideal para visitar destinos clásicos como Potrerillos o las rutas del vino en Mendoza, que suelen ser los más elegidos por los viajeros locales y nacionales durante estas fechas.
Con este panorama, el 2026 propone un primer semestre con varias oportunidades para desconectar de la rutina y apuntalar la economía regional a través del turismo interno.