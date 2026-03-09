Calendario de feriados 2026: se viene un fin de semana XXL de cuatro días y ya hay fecha para el próximo

Para conformar este "puente" turístico, el esquema quedó definido de la siguiente manera:

Sábado 21 y domingo 22: Descanso habitual de fin de semana .

. Lunes 23 de marzo: Declarado como día no laborable con fines turísticos.

con fines turísticos. Martes 24 de marzo: Feriado nacional inamovible.

feriados-2026

Cómo se cobra este feriado de 2026

Es fundamental distinguir que el lunes 23, al ser "día no laborable", el descanso queda a disposición del empleador (excepto en administración pública y bancos). En cambio, el martes 24 rige la ley de descanso dominical, por lo que quienes deban cumplir tareas recibirán remuneración doble.

Feriados 2026: abril, el mes de la movilidad turística

Si marzo parece atractivo en cuanto feriados, abril de 2026 se perfila como el mes clave para el sector turístico debido a una coincidencia de fechas que generará otro fin de semana de cuatro días.

Del jueves 2 al domingo 5 de abril, se unificarán dos fechas de gran peso:

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (Feriado Nacional).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (Festividad religiosa).

feriados-2026-abril

Esta combinación garantiza un periodo ideal para visitar destinos clásicos como Potrerillos o las rutas del vino en Mendoza, que suelen ser los más elegidos por los viajeros locales y nacionales durante estas fechas.

Con este panorama, el 2026 propone un primer semestre con varias oportunidades para desconectar de la rutina y apuntalar la economía regional a través del turismo interno.