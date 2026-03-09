Paso a paso: te explico cómo coser un cubre sofá en casa y con un truco de costura

Al ser una pieza de tela removible, se puede lavar muy fácilmente en el lavarropas. Es un DIY o truco barato para tapizar, proteger y decorar los sillones de la casa.

Elige una tela resistente, bonita y práctica para coser. Lo ideal es usar tusor. Toma las medidas del sillón tal como se muestra en el video o DIY. Corta la tela con mucho cuidado, ayudándote con alfileres. Siempre hay que dejar algunos centímetros de más para realizar las costuras. Confecciona las piezas de tela uniendo con una costura recta hasta formar la funda removible. Coloca la funda en el sillón luego de finalizar el DIY.

¿Por qué la costura en casa es tan buena para la salud?

Seguramente has notado que cada vez más personas aprenden a coser, compran una máquina familiar para tener en casa o realizan sus propios arreglos de ropa en casa. Esto no es simplemente para ahorrar dinero; también posee fines personales y objetivos físicos y mentales.

Coser en casa estimula la creatividad, impulsa las nuevas ideas y propone una posibilidad de emprender y vender. Todo truco que realizamos para arreglar o diseñar algo es una oportunidad para jugar un poco con las ideas.

La costura permite controlar las emociones, practicar la relajación, disminuye la ansiedad y reduce el estrés. Para quienes no logran descansar la mente con frecuencia o equilibrar emociones, un truco de ropa puede ser una buena idea.

materiales de costura Utiliza siempre materiales de costura de buena calidad para realizar cualquier DIY en casa.

Un truco de costura puede ser muy bueno para la concentración, la memoria y la atención. Este tipo de actividades son buenas para centrar la atención en el aquí y ahora.

A nivel físico, la costura en casa favorece la motricidad fina de las manos, la coordinación ojos-manos y la fuerza de los dedos. Todo truco de costura propone un desafío manual nuevo y detallado.

Además, si vamos a un taller para aprender costura, no solo adquirimos técnicas de hilos; también socializamos y conectamos con grupos humanos. Coser es una de las tareas más necesarias para la casa, para la imaginación, el bienestar y la salud mental.