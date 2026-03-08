Ni petunias ni pensamientos: la planta ideal para principiantes que llenará de color el jardín

Teresita La Vinca Rosea es una planta ornamental anual originaria de Madagascar.

Muchos jardineros la eligen porque es relativamente tolerante a la sequía y responde adecuadamente en lugares secos y calientes bajo el sol. A continuación, te dejamos una guia con los cuidados que requiere esta planta.

Cuidados de la planta: Vinca Rosea

Los expertos de Hogarmania revelan que la planta se adapta a cualquier tipo de suelo, que deberá mantenerse ligeramente húmedo, y deberá abonarse cada quince días durante la primavera y el verano.

La vinca es una planta a la que no le gustan las temperaturas bajas. Por esta razón, si se cultiva en maceta se recomienda trasladarla al interior o donde se encuentre resguardada del frío y las heladas. En caso de que la planta se encuentre en el sustrato, es recomendable colocar un mantillo orgánico para cubrirla.

Flores de vinca Esta planta tiene unas flores coloridas exquisitas.

La Teresita agradece una ubicación que reciba mucha luz natural para florecer. En veranos muy cálidos no tolera el sol del mediodía, así que lo ideal es ubicarla con iluminación de forma indirecta, aunque también puede estar ubicada a la sombra o semisombra.

El riego debe ser abundante, sobre todo en verano, pero sin que llegue a encharcarse el sustrato ya que esto suele pudrir las raíces. Lo ideal es un riego moderado, cada dos o tres días, permitiendo que el sustrato se seque superficialmente entre riegos. Teniendo en cuenta estos cuidados, tu planta de Vinca Rosea crecerá fuerte y se llenará de flores coloridas.