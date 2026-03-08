Ni petunias ni pensamientos: la planta ideal para principiantes que llenará de color el jardín

Para muchas personas, llenar el jardín de plantas o flores encantadoras es una auténtica necesidad, ya que resulta una manera sencilla de decorar o añadir color a los ambientes del hogar. A continuación, te dejamos una idea de planta con flor y cómo cuidarla para que aporte un toque ornamental a tus espacios.
La Vinca Rosea, llamada popularmente Teresita o Vinca de Madagascar es una planta generosa y sencilla que requiere cuidados simples. Crece y se desarrolla perfectamente en exteriores, aunque también se puede cultivar en el interior del hogar.
Puede crecer como planta o arbusto ornamental, alcanzando hasta un metro de altura. Tiene hojas de color verde brillante y unas bonitas flores con una corola que puede alcanzar los 5 cm. Tiene muchas variedades y tonalidades como el rojo, blanco, púrpura, pero normalmente son de colores rosas en distintas intensidades.
Muchos jardineros la eligen porque es relativamente tolerante a la sequía y responde adecuadamente en lugares secos y calientes bajo el sol. A continuación, te dejamos una guia con los cuidados que requiere esta planta.
Cuidados de la planta: Vinca Rosea
Los expertos de Hogarmania revelan que la planta se adapta a cualquier tipo de suelo, que deberá mantenerse ligeramente húmedo, y deberá abonarse cada quince días durante la primavera y el verano.
La vinca es una planta a la que no le gustan las temperaturas bajas. Por esta razón, si se cultiva en maceta se recomienda trasladarla al interior o donde se encuentre resguardada del frío y las heladas. En caso de que la planta se encuentre en el sustrato, es recomendable colocar un mantillo orgánico para cubrirla.
La Teresita agradece una ubicación que reciba mucha luz natural para florecer. En veranos muy cálidos no tolera el sol del mediodía, así que lo ideal es ubicarla con iluminación de forma indirecta, aunque también puede estar ubicada a la sombra o semisombra.
El riego debe ser abundante, sobre todo en verano, pero sin que llegue a encharcarse el sustrato ya que esto suele pudrir las raíces. Lo ideal es un riego moderado, cada dos o tres días, permitiendo que el sustrato se seque superficialmente entre riegos. Teniendo en cuenta estos cuidados, tu planta de Vinca Rosea crecerá fuerte y se llenará de flores coloridas.