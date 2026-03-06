Cómo cuidar la planta de buganvilla durante el mes de marzo

En marzo el jardín atraviesa una fase de transformación, el calor sofocante del verano comienza a ceder para dar inicio al otoño. Las plantas deben adaptarse al acortamiento de los días y al descenso gradual de la temperatura. En este escenario, la buganvilla (Bougainvillea) se posiciona como la reina del jardín debido a su resistencia y su explosión de color.
Esta trepadora es originaria de las zonas tropicales de América del Sur, y es anhelada por sus vibrantes brácteas coloridas que se confunden con florecillas. En realidad, sus verdaderas flores son pequeñas, blancas y se encuentran en el centro de estas estructuras coloridas.
Cuidados de la planta en marzo
En el hemisferio sur, en marzo, la humedad ambiente suele fluctuar. El cuidado principal en esta época se enfoca en moderar el riego. Al ser una planta que no se siente a gusto con el encharcamiento, es vital dejar que el sustrato se seque por completo antes de volver a hidratarla.
Con el fin del verano, el metabolismo de la planta comienza a ralentizarse. Si mantenemos la frecuencia de riego de enero, corremos el riesgo de pudrir sus raíces o fomentar la aparición de hongos. Una dosis semanal suele ser suficiente si la planta está en tierra firme, mientras que en macetas debemos vigilar que el drenaje sea impecable.
Poda de limpieza
Marzo es ideal para realizar una poda de limpieza. No se trata de una poda estructural drástica, sino de retirar las ramas secas o aquellas brácteas que ya han perdido su color. Esto permite que la planta concentre su energía en fortalecerse para el invierno y mantenga una silueta ordenada y aireada.
En cuanto a la fertilización, marzo es la última oportunidad para aplicar un abono rico en potasio. Esto ayudará a que la buganvilla endurezca sus tejidos antes de las primeras heladas de mayo o junio. Evita los fertilizantes con exceso de nitrógeno en esta etapa, ya que estimularán un crecimiento de follaje tierno que podría quemarse fácilmente con el frío venidero.
Recuerda que la buganvilla es una "adicta" al sol. Para que mantenga su coloración durante las próximas semanas, debe recibir al menos seis horas de luz directa. Si tienes ejemplares jóvenes en maceta, marzo es un buen momento para ir planificando su ubicación definitiva.