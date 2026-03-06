Cómo cuidar la planta de buganvilla durante el mes de marzo

buganvilla La buganvilla (Bougainvillea) florece desde la primavera hasta principios del otoño.

Con el fin del verano, el metabolismo de la planta comienza a ralentizarse. Si mantenemos la frecuencia de riego de enero, corremos el riesgo de pudrir sus raíces o fomentar la aparición de hongos. Una dosis semanal suele ser suficiente si la planta está en tierra firme, mientras que en macetas debemos vigilar que el drenaje sea impecable.

Poda de limpieza

Marzo es ideal para realizar una poda de limpieza. No se trata de una poda estructural drástica, sino de retirar las ramas secas o aquellas brácteas que ya han perdido su color. Esto permite que la planta concentre su energía en fortalecerse para el invierno y mantenga una silueta ordenada y aireada.

En cuanto a la fertilización, marzo es la última oportunidad para aplicar un abono rico en potasio. Esto ayudará a que la buganvilla endurezca sus tejidos antes de las primeras heladas de mayo o junio. Evita los fertilizantes con exceso de nitrógeno en esta etapa, ya que estimularán un crecimiento de follaje tierno que podría quemarse fácilmente con el frío venidero.

flores de buganvilla Es importante conocer los cuidados de la planta.

Recuerda que la buganvilla es una "adicta" al sol. Para que mantenga su coloración durante las próximas semanas, debe recibir al menos seis horas de luz directa. Si tienes ejemplares jóvenes en maceta, marzo es un buen momento para ir planificando su ubicación definitiva.