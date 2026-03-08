Truco casero: 10 consejos de limpieza para mantener la casa impecable cada día

Este truco casero es básico y sencillo: es ideal tener a mano siempre una mezcla de agua con vinagre blanco, un poco de detergente y algunas gotas de aceite esencial con fragancia.

Este limpiador multiusos sirve para muchísimas cosas y nos evita comprar varios productos comerciales para diferentes superficies.

consejos de limpieza Estos tips de limpieza tienen como objetivo agilizar los días que dedicamos a ordenar y limpiar, y evitar que la mugre se acumule.

Lo primero y principal es utilizar la regla de los dos minutos para limpiar: todo aquello que te tome menos de dos minutos, lo tienes que hacer inmediatamente para que luego no se acumule. A veces es mayor el tiempo que dejamos algo sucio o desordenado que el tiempo que nos lleva acomodarlo. Luego de bañarte o tomar una ducha, seca inmediatamente el piso y las paredes del baño para prevenir la humedad y los hongos. Realiza siempre toda limpieza de arriba hacia abajo para que las cosas inferiores no se ensucien. Por ejemplo, si estás limpiando una repisa, limpia primero los estantes superiores, ya que el polvo cae a los de abajo. Ordena la ropa cuando te la quites, para evitar que se vaya acumulando en una silla, se ensucie o marque cuando la apilamos. Realiza una limpieza básica y diaria de los pisos. Pasa la escoba por los ambientes comunes y limpia con un trapo húmedo los pegotes. Ventila la casa todos los días, por lo menos una hora al día, para renovar el aire. Realiza una limpieza diaria del lavamanos y el inodoro, aunque sea con un desinfectante y un trozo de papel higiénico. Cuando vayas a realizar una limpieza completa de la casa, empieza siempre por lo más difícil y aburrido. En la cocina, lava platos y utensilios mientras cocinas. Esto evita que se acumule una montaña de cosas por lavar. Realiza una limpieza diaria de las hornallas y mesadas para que luego no sea imposible limpiar. Cuando algo se mancha, ya sea ropa, un sillón o el piso, limpia inmediatamente y no lo pospongas para después, cuando la mancha ya está bien agarrada.

¿Qué productos puedo usar para realizar una limpieza profunda?

limón y bicarbonato El vinagre, el limón y el bicarbonato son limpiadores naturales y seguros para la casa.

Además del vinagre, puedes utilizar otros ingredientes naturales de limpieza baratos y seguros. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio forma parte de todo truco casero que busca absorber olores y quitar manchas de la ropa.

El jugo de limón se usa mucho para limpiar electrodomésticos de la cocina; sirve para ablandar la mugre del microondas, del horno y neutralizar los olores de la heladera.