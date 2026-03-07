Por qué debes calentar la sartén con un hielo antes de cocinar verduras y para qué sirve

sartén con hielo (1) Este truco de cocina sin duda cambiará tu forma de cocinar las verduras y sorprenderás a todos los comensales.

Para evitarlo, algunos cocineros ponen en práctica un truco simple que es poner un pequeño cubo de hielo en la sartén previamente calentada.

Si el hielo se derrite lentamente y el agua se evapora de inmediato, significa que la sartén aún no alcanzó la temperatura ideal. Pero si el cubo comienza a deslizarse o “bailar” sobre la superficie, es señal de que el calor es el adecuado para comenzar a cocinar.

Este comportamiento ocurre gracias al Efecto Leidenfrost, un fenómeno físico que aparece cuando un líquido entra en contacto con una superficie mucho más caliente que su punto de ebullición.

En ese momento se forma una capa de vapor entre el líquido y la superficie, lo que hace que el agua o el hielo se deslicen en lugar de evaporarse inmediatamente. Ese es el indicador de que la sartén está bien precalentada.

cocinar verduras

En cocina, esto es muy importante porque permite alcanzar la temperatura ideal para que los alimentos se doren correctamente.

Por qué las verduras necesitan una sartén bien caliente

Las verduras contienen una gran cantidad de agua. Si se ponen en una sartén tibia o poco caliente, liberan ese líquido rápidamente y terminan cocinándose al vapor.

Cuando la sartén está bien precalentada, ocurre lo contrario, pues la superficie sella rápidamente la verdura, se produce caramelización natural de los azúcares y se obtiene una textura más dorada y crujiente.

Este proceso es clave para platos como verduras salteadas, grilladas o asadas en sartén.