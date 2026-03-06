Por qué hay que calentar sal gruesa en la sartén y cuáles son los beneficios de este truco

¿Por qué funciona este truco?

La eficacia de este truco casero no es casualidad, sino pura ciencia aplicada. En primer lugar, la sal actúa como un exfoliante mecánico.

Al ser un cristal sólido, las partículas de sal funcionan como una lija extremadamente fina que desprende la comida carbonizada de la sartén sin ser tan abrasiva como para destruir el esmalte o el curado de las piezas de hierro fundido.

sartén y sal La sal absorbe la suciedad y actúa como exfoliante.

Además, la sal tiene propiedades higroscópicas. Cuando se aplica este truco y se calienta el mineral en la sartén, su capacidad para atraer y retener la humedad y las grasas aumenta exponencialmente.

El calor debilita los aceites pegados, permitiendo que la sal los absorba y los retire del fondo. Es, esencialmente, una limpieza profunda donde la sal desinfecta y elimina olores persistentes de la sartén.

¿Cómo se realiza este truco con sal en la sartén?

Para aplicar este truco de forma segura y obtener resultados profesionales en tu sartén, solo debes seguir estos pasos sencillos:

Coloca la sartén limpia y seca sobre el fuego. Cubre el fondo de la sartén con una capa generosa de sal gorda o gruesa (aproximadamente un centímetro de espesor). Enciende la hornalla a fuego medio-alto. Deja que la temperatura suba hasta que notes que la sal comienza a saltar levemente o a cambiar de color. Con una espátula de madera, remueve la sal por las zonas con más manchas de la sartén. Verás cómo la sal pasa de blanco a un tono amarillento o grisáceo al absorber la suciedad. Apaga el fuego y retira la sal de la sartén. Pasa un papel de cocina para quitar los restos y verás los resultados de este truco de inmediato.

¿Qué otras cosas puedo limpiar con sal?

sal gruesa La sal se puede usar en muchos trucos caseros.

Más allá de salvar tu sartén favorita, la sal es un aliado versátil en la higiene del hogar. Gracias a este truco de abrasión suave, puedes utilizar la sal para:

Frotar media cara de un limón con sal en las tablas de cortar elimina bacterias y manchas profundas de la madera, un truco ideal tras usar la sartén para carnes.

Si tu plancha tiene restos quemados, este truco de pasar la base caliente sobre una superficie con sal la dejará lisa de nuevo.

También puedes realizar un truco y eliminar de forma inmediata los cercos de café frotando el interior con un poco de sal húmeda.