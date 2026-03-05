Mojar la parrilla con Coca Cola: en qué momento hacerlo y para qué sirve el truco

El mundo del asado está lleno de rituales, desde la elección de la leña hasta el punto exacto de la sal. Sin embargo, uno de los métodos más curiosos y debatidos entre los asadores es el uso de una bebida que, en teoría, no debería estar cerca del fuego: la Coca-Cola.
Aunque parezca un invento moderno, mojar la parrilla con este refresco es un truco casero con fundamentos químicos que puede salvarte el domingo.
Mojar la parrilla con Coca Cola: por qué hacerlo y para qué sirve
El uso de la Coca-Cola en la parrilla tiene dos objetivos principales: la limpieza profunda y la mejora estética de la carne. El primero de los casos se da gracias a su contenido de ácido fosfórico, la bebida actúa como un agente corrosivo suave.
Este truco casero es ideal para aquellas rejillas que han acumulado óxido por la humedad o restos de grasa carbonizada que un cepillo común no logra quitar.
Al aplicar el líquido sobre los fierros calientes, el azúcar se transforma en una fina película. Esto no solo ayuda a que las piezas de carne no se peguen, sino que favorece la famosa reacción de Maillard, aportando color y sabor.
No todo es magia. Si decides usar Coca-Cola en tu parrilla, recuerda que el azúcar residual puede atraer insectos o quemarse en exceso si no se controla el fuego. La clave de este truco casero se da en el equilibrio.
En qué momento aplicar este truco casero
-
Si buscas limpiar: el momento es antes de encender el fuego o con la parrilla apenas tibia. Se debe verter la bebida sobre las zonas afectadas, dejar actuar por unos 10 minutos y frotar con papel de aluminio. Luego, es vital enjuagar con agua para eliminar el exceso de azúcar.
Si buscas sabor y sellado: el momento es justo antes de poner la carne. Con la parrilla bien caliente, se rocía una pequeña cantidad sobre los hierros. Verás que burbujea y se evapora rápido; ese es el punto exacto para colocar el corte de carne encima.