Mojar la parrilla con Coca Cola: en qué momento hacerlo y para qué sirve el truco

Este truco casero es ideal para aquellas rejillas que han acumulado óxido por la humedad o restos de grasa carbonizada que un cepillo común no logra quitar.

Al aplicar el líquido sobre los fierros calientes, el azúcar se transforma en una fina película. Esto no solo ayuda a que las piezas de carne no se peguen, sino que favorece la famosa reacción de Maillard, aportando color y sabor.

coca cola, cuerpo.avif La Coca Cola puede mejorar el sabor de la carne.

No todo es magia. Si decides usar Coca-Cola en tu parrilla, recuerda que el azúcar residual puede atraer insectos o quemarse en exceso si no se controla el fuego. La clave de este truco casero se da en el equilibrio.

En qué momento aplicar este truco casero