El helicóptero que sobrevoló una reserva de cóndores y tuvo que pagar con zapatos a los guardaparques

La presencia del helicóptero en dos pasadas seguidas en un área de conservación no solo estaba prohibida por el Código Aeronáutico, sino que además generaba un estrés profundo en las aves, las obligaba a abandonar zonas vitales y ponía en riesgo su integridad física frente al peligro de colisiones.

Cóndor (2)

El pago de la multa

Detectada la matrícula del helicóptero, comenzó un proceso legal. Habitualmente, en estos casos se calcula un monto de resarcimiento monetario equivalente al daño estimado. En este episodio, la cifra rondaba los 9 millones de pesos. Pero la historia no tuvo un final convencional: gracias a la intervención de la Oficina de Medidas Alternativas al Proceso Penal de Córdoba, coordinada por el fiscal Carlos Gonella y el auxiliar fiscal Gonzalo Fragueiro, se buscó una reparación más directa y eficaz para el ecosistema afectado.

Tras consultar con la Administración de Parques Nacionales sobre las necesidades reales del área, se decidió que en lugar de dinero el piloto entregara 30 pares de calzado técnico de alta calidad, destinados a los guardaparques que patrullan, cuidan y sostienen día a día la enorme responsabilidad de proteger ese territorio. Calzado que, más que un bien material, representa una inversión en el cuidado tangible del parque y en la seguridad de quienes lo custodian.

La entrega de estos pares de zapatillas y botas de seguridad se realizó en la sede de la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, con la presencia de autoridades del Ministerio Público Fiscal, representantes de Parques Nacionales, la intendenta del lugar y guardaparques que conocen cada sendero, cada risco y cada sombra donde el cóndor eleva sus alas.