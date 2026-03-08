El enojo de Colapinto tras ser penalizado con su Alpine en el GP de Australia de Fórmula 1: "Es una locura"

Embed

Qué dijo Colapinto tras la finalización que sufrió con su Alpine

Sobre la penalización que marcó su carrera, Colapinto mostró su sorpresa y consideró excesiva la decisión de los comisarios al decir: "Un stop and go es una locura. Creo que el equipo tocó el auto cuando faltaban 15 segundos para largar, pero todavía no hablé bien con ellos ni entendí del todo lo que pasó. Son cosas para trabajar y mejorar".

colapinto-1 Colapinto es optimista a pesar de los problemas que tuvo.

A pesar del castigo que lo obligó a adoptar estrategias atípicas -como girar durante 48 vueltas con el mismo neumático esperando un eventual safety car que nunca apareció- el argentino rescató el rendimiento del Alpine A526. Según explicó, el auto mostró mejores sensaciones en ritmo de carrera que en clasificación y permitió acercarse a rivales directos como Haas y Audi.

Colapinto recordó una de las maniobras más tensas del inicio del Gran Premio, cuando logró esquivar a Liam Lawson en plena recta: "Estuve cerca de quedarme tirado ahí mismo. Por suerte pude seguir y terminar la carrera. Creo que tuve un poco de suerte y que los reflejos respondieron bien", dijo entre risas el pilarense de 22 años, que ahora apunta a seguir evolucionando con el equipo en las próximas fechas.